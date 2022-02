Une visite, des annonces et des perspectives. Le président de la République Abdelamdjid Tebboune, a conclu, hier, sa visite d'Etat au Qatar. Un séjour qatari riche et positif, aussi bien sur le plan politique, économique que relationnel. Plusieurs dossiers, dont celui de prochain sommet arabe prévu en Algérie ont été évoqués. Au plan politique, le chef de l'Etat a plaidé les positions de l'Algérie vis-à-vis des grandes questions sur les scènes arabe et régionale. À cet égard, le sommet de la Ligue arabe, prévue à Alger au dernier trimestre de l'année, s'est taillé la part du lion. L'émir de l'État du Qatar a, dans ce sens, salué les efforts et l'attachement du président Tebboune à faire réussir le sommet, affirmant la disposition de son

pays à soutenir cette démarche et à contribuer à l'atteinte des résultats escomptés. Les deux dirigeants ont en outre mis l'accent sur l'importance de «réaliser l'unité nationale palestinienne. En marge de sa visite, le chef de l'État a rencontré plusieurs responsables de pays du Golfe.

Des rencontres à caractère diplomatique. Lors de sa rencontre avec le président iranien, Ebrahim Raïssi, en marge de la participation des deux chefs d'État au 6ème sommet du Forum des pays exportateurs du gaz (Gecf) tenu, hier, à Doha, les deux chefs d'Etat ont évoqué les relations algéro-iraniennes. Des relations ayant connu une évolution remarquable, ces dernières années, notamment après une série de visites réciproques. La dernière en date remonte à août dernier, lorsque le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a pris part à la cérémonie d'investiture d' Ebrahim Raïssi. Dans un autre contexte, le président Tebboune a reçu le chef du gouvernement d'Unité nationale de Libye, Abdelhamid Dbeibah.

À l'issue de cette rencontre, ce dernier a affirmé que l'Algérie était «le pays voisin et l'appui sur lequel compte le peuple libyen pour garantir la stabilité de son pays et son soutien au développement et à l'essor». Au plan bilatéral, le séjour a été un franc succès. Outre la concordance des vues, plusieurs accords et mémorandums ont été signés, dont l'un porte sur la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'extension du complexe de la société algéro-qatarie de sidérurgie dans la région de Bellara (Jijel), ce qui portera la capacité de production de l'usine de 2 millions de tonnes à 4 millions de tonnes annuellement. En plus de l'ouverture d'une ligne maritime Alger-Doha, le fait d'armes demeure l'attribution aux hommes d'affaires qataris de nouveaux projets en Algérie, notamment pour le développement de l'agriculture, la construction des villes, les infrastructures de base et les chemins de fer. Sur ce point, le président Tebboune a fait état de discussions afin de développer le réseau ferroviaire national et l'étendre jusqu'à Tamanrasset, Adrar et même à l'extérieur du pays, à l'instar du Niger.