Le président de la République entamera, à partir d'aujourd'hui, un cycle de consultations politiques important dans l'histoire institutionnelle du pays, pour la formation du prochain gouvernement. La démission du Premier ministre Abdelaziz Djerad, qui intervient, de facto dans une période particulière, étant donné les événements qui se sont succédé ces derniers jours, renseigne sur une malencontreuse situation politique ayant prévalu dans cet état de fait. Alors que l'Assemblée populaire nationale, (APN), n'a pas été encore installée officiellement, d'aucuns se sont interrogés sur cette précipitation et l'annonce inattendue de la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Les usages politiques voudraient que la démission du Premier ministre et de son gouvernement intervienne après l'installation de l'APN, le temps, pour le président de la République, d'achever ses consultations politiques autour de la constitution de la future équipe gouvernementale. En commettant l'impair de rendre public, unilatéralement, un plan de relance économique, s'étalant sur une période significative Djerad a, en quelque sorte, précipité son départ. C'est en tout cas, la perception largement partagée par une bonne partie de l'opinion. Et comme l'a dit Tebboune, lors de cette cérémonie de démission du Premier ministre, le gouvernement Djerad n'a pas été gâté par les événements. Le président qui avait tenu à préciser que la démission de Djerad «est acceptée», a ordonné au Premier ministre de «poursuivre la gestion des missions du gouvernement, jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement». Le président a également tenu à remercier le gouvernement «pour tous les efforts consentis dans des conditions difficiles, dont, a priori, la crise sanitaire de Covid-19... Je vous remercie personnellement, ainsi que toute l'équipe gouvernementale». Il s'agit, en fait, d'éléments décisifs qui ont beaucoup pesé dans la balance. C'est également, pour le président, une manière de rassurer, quant à l'irréversible et inéluctable départ du gouvernement Djerad, tellement décrié çà et là, tant par l'opinion publique que par la classe politique qui n' a pas été tendre avec la plupart de ses ministres. À travers cette annonce, Tebboune a voulu rassurer l'opinion publique, quant à un renouveau politique total, notamment dans le choix de la future équipe gouvernementale. En tout cas, c'est ce qui est attendu du nouveau gouvernement qui, faut-il le souligner, n'aura pas la tâche facile, vu les dossiers pendants et les urgences signalées. À travers ce cérémonial et l'annonce d'un cycle de consultations avec les partis politiques, pour la désignation d'un nouveau gouvernement, Tebboune pose les jalons d'une nouvelle ère, en matière de communication politique. Bouleversant les moeurs politiques protocolaires, il semble forcer la main à ceux qui aiment pêcher en eaux troubles. L'annonce de l'entame des consultations en direction des partis politiques et des indépendants, ayant décroché des strapontins au sein de la chambre basse du Parlement, est ainsi perçue. Le président Tebboune qui a les coudées franches, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale, est appelé, dans les prochains jours à annoncer le nom du Premier ministre, qu'il aura l'exclusivité de choisir selon sa préférence et ses convenances. Les partis politiques n'ont aucun droit de regard sur les choix du président de la République, concernant le futur Premier ministre. Par courtoisie politique et par souci d'obtenir un large consensus politique autour de ses choix, le président pourrait soumettre à leur appréciation le choix de son Premier ministre, qui reste, toutefois, sa chasse gardée. Par contre, les mem-bres du gouvernement seront, quant à eux choisis dans les rangs des partis politiques ayant accédé à l'Assemblée populaire nationale, sans oublier les indépendants, qui sont devenus une pièce essentielle dans cette mosaïque parlementaire. Loin des intérêts étroits des partis politiques, c'est de l'avenir du pays dont il s'agit, exigeant des choix et des profils à la hauteur des attentes.