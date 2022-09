Après une longue période de gestation, la jonction entre le secteur public et le secteur privé s'impose d'elle-même. Sous les effets d'une nouvelle vision économique, et devant la concrétisation des premières réformes le partenariat public-privé est devenu plus qu'un besoin, mais une condition incontournable pour la relance économique. C'est dans cette optique, que le gouvernement a élaboré, « un avant-projet de loi relative aux conditions de mise en oeuvre du partenariat public-privé (PPP), afin de diversifier les modes de financement des projets d'investissement», selon la Déclaration de politique générale du gouvernement.

Un besoin qui découle de la gestion bancale des anciennes gouvernances s, qui ont dressé un mur infranchissable ente les deux secteurs pour maintenir les réseaux de corruption et de bureaucratie. Les conséquences se font lourdement sentir à l'heure ou le pays s'apprête à négocier un grand virage économique.

Ce dernier ne pouvant se faire sans une consolidation des ressources financières et la mobilisation de toutes les capacités, l'apport du secteur privé se révèle, plus que judicieux. C'est dans cet ordre d'idées qu'il a été souligné dans cette déclaration que «dans un contexte de raréfaction de la ressource engendrée par l'effondrement des cours du pétrole durant les dernières années et afin de préserver les ressources budgétaires de l'État, les pouvoirs publics ont initié un nouveau mode de financement des grands projets d'investissement, mettant en partenariat le secteur public avec le secteur privé». Il faut dire que le fait de mettre en place un cadre juridique pour l'encadrement de cette nouvelle forme de financement, annonce le passage d'une gestion unilatérale à une gestion productive de solutions et de propositions.

Car il est indéniable que devant les engagements à tenir, et face aux défis à relever, le PPP se présente comme une voie de développement de la stratégie mise en place pour la diversification des ressources. Plus qu'une réforme, il s'articule autour de la synergie qui va naître de ce partenariat, et qui se répercute forcément sur la réalisation des grands projets structurants dans les secteurs stratégiques.

Autrement dit, la contribution du secteur privé se définit à travers le rôle qu'il va jouer dans la restructuration des plans financiers des entreprises publiques. Un apport en trésorerie, en qualité et en termes de durée de réalisation, qui donneront une nouvelle dynamique autant en gestion qu'en résultats. L'heure n'étant plus au seuls plans de sauvetage et aux mesures d'urgence, le PPP se profile dans un nouveau paysage économique, où l'objectif est sans conteste d'opérer des changements profonds de gestion. Ces derniers ne peuvent être visibles et efficaces, qu'à travers l'amélioration des services et des réalisations sur le terrain.

À ce titre, le secteur privé serait en phase, à travers ce projet de loi, de sortir de son isolement et d'intervenir en tant qu'acteur à part entière dans le redressement économique du pays. Un rôle qui lui revient de tenir, tenant compte du volume financier qu'il abrite et des capacités d'innovation et de création qui le caractérisent. C'est dans ces paramètres que réside l'importance première de cette jonction.

Hormis cet axe central, le PPP est susceptible d'ouvrir de nouveaux horizons pour les secteurs en besoins de décollage, telle que la sous-traitance. L'accès aux grands ordonnateurs publics étant une assurance et un encouragement pour le développement des PMI-PME, que le PPP incarne de façon naturelle.