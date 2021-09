A l'instar des autres wilayas, Constantine s'est lancée dans la grande campagne de vaccination (Big Day), contre la Covid-19, qui a été déclenchée au niveau de la salle omnisports Barchache, sise à la cité Filali. Les citoyens étaient venus très tôt et ont répondu présents avant même l'arrivée des responsables de la DSP, dont le directeur. Tout était en place, moyens humains et matériels. Les organisateurs ont même aménagé une salle d'observation pour les vaccinés afin de contrôler si tout allait bien.

Les médecins, sur les lieux,consultaient les patients avant de les inscrire. Si beaucoup de citoyens sont venus pour recevoir leur deuxième dose, d'autres se sont fait vacciner pour la première, dont des photographes de presse et des journalistes. Lesquels ont choisi ce moment, afin de donner le bon exemple et participer à la réussite de cette campagne lancée à travers le territoire national.

Dans ce «Big Challenge», armée, médecins, pharmaciens et médias sont impliqués dans le but d'atteindre une immunité collective et en finir avec ce cauchemar qui dure depuis deux ans, ayant tout bloqué à son passage et ralenti toutes les activités. Cette campagne, qui durera jusqu'au 11 septembre, a été décidée au plus haut niveau et pour laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne manquera pas de donner des orientations et instructions pour qu'elle soit couronnée par un nombre important de vaccinés.

Aujourd'hui, c'est la responsabilité de tous. En parlant de responsabilité, justement, beaucoup de vaccinés ayant reçu la première dose du vaccin russe Spoutnik V, étaient sur les lieux, espérant trouver des réponses à la question: où est passée la deuxième dose? Eux, qui attendent depuis plusieurs jours, ont exprimé leur grande déception quant à cette donne qu'ils jugent «irrecevable et irresponsable et une atteinte, même, à la santé publique». Ce sont des centaines qui réclament ce droit, notamment que beaucoup sont à la recherche de cette deuxième dose d'une clinique à l'autre.

Des sources de la DSP ont assuré que la deuxième dose est disponible et que le problème est juste une question d'approvisionnement, ajoutant que certains centres hospitaliers fixes disposent de cette deuxième dose.

La même source assure, également, que c'est juste une question de temps.

Enfin, pour revenir à cette journée du lancement de la campagne de vaccination massive contre la Covid-19, la DSP a rendu publics quelques chiffres, annonçant qu'à ce jour, 158 000 personnes ont été vaccinées, soit 20% des Constantinois, alors que le but à atteindre est de 50%. Un défi possible d'ici le 11 septembre.

La DSP annonce, également, que plus de 40 000 doses du vaccin chinois Sinovac, ont été réparties à travers les 123 centres mobilisés pour cette opération, ainsi que plus de 18 000 doses de l'AstraZeneca, le vaccin britannique.

Ce dernier concerne les personnes de plus de 50 ans, d'ailleurs, le moins demandé. Comme nous l'avons constaté, les citoyens étaient favorables au vaccin chinois.

À noter que lors de cette campagne, les citoyens pourront se faire vacciner 24h/24, y compris les week-ends. C'est donc l'occasion ou jamais de se faire vacciner et, enfin, freiner la pandémie, qui n'a que trop duré.