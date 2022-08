Cet été, contrairement aux précédents, l'eau potable ne manque pas terriblement. Les robinets ne sont pas à sec malgré les quelques manques que même les citoyens incombent à la nature de la saison estivale marquée naturellement par la rareté de l'eau du fait du climat nord-africain sec durant cette période de l'année.

À travers les communes, la distribution se fait régulièrement à l'exception des quiproquos constatés au niveau des vannes de distribution et de répartition au niveau des communes.

Des difficultés constatées à cause notamment du manque de personnel, de matériel et de formation des agents au niveau des agences locales.

L'amélioration est constatée également au niveau des deux villes littorales, Tigzirt et Azeffoun. La saison estivale, qui bat son plein au niveau des plages de ces deux cités antiques avec l'afflux massif des estivants, n'a pas engendré des pénurie d'eau comme les années précédentes. Il faut rappeler à cet effet qu'un travail de préparation de la saison estivale a été fait durant toute l'année sous la conduite du wali de Tizi Ouzou qui a veillé personnellement à ce que toutes les conditions soient réunies pour atteindre cet objectif.

Les améliorations constatées au niveau de la distribution n'ont, par ailleurs, pas empêché les citoyens à travers beaucoup de villages de compter sur l'apport des fontaines traditionnelles. Ces dernières ont, pour leur plus grande majorité, subi des travaux de réhabilitation. Dans certains villages, les citoyens, organisés en comités, ont effectué, par leurs moyens propres, des forages et réalisé des réseaux de raccordement dans les maisons. Beaucoup de villages ne sont, aujourd'hui, plus dépendants des eaux pompées dans les réseaux AEP. Cependant, malgré ces améliorations notables, des problèmes dans la gestion des relations avec les citoyens persistent encore. Dans certains cas, les conflits durent depuis plusieurs décennies à l'instar de celui signalé par des centaines de foyers dans la commune de Boudjima.