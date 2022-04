Les enfants de l'association des enfants en détresse «S.O.S village» de Draria (Alger) ont passé une soirée musicale féerique, ce dimanche, en plein-air sous des jeux de lumière judicieusement choisis qui balayaient les arbres environnants de leurs couleurs chatoyantes donnant ainsi une atmosphère de joie et de gaieté.

La présentation a été précédée par un «Iftar» riche et généreux auquel ils ont participé avec un plaisir et une joie difficilement contenus tant était forte l'émotion qui les animait.

En effet, fidèle à sa tradition en ce mois sacré de Ramadhan, la société de vente directe «Qnet», a tenu à incarner les valeurs de ce mois de partage, de piété et de rencontre, en organisant, pour les enfants, de «S.O.S village» de Draria, un «Iftar» qui a tenu toutes ses promesses de convivialité et de solidarité. Une soirée musicale a clôturé ce moment fort agréable

Afin que ces enfants retrouvent, un tant soit peu, une ambiance familiale, les responsables du Village, étaient précieusement et fortement aidés par les jeunes pensionnaires.

Pour ancrer dans les esprits un sens profond de solidarité, ces organisatrices et néanmoins responsables du Village, ont dispatché intelligemment un invité ou un journaliste par table occupée par ces enfants et quelques adolescents, lesquels étaient tous, sans exception aucune, en véritable liesse.

Une présentation musicale a été donnée par un couple de musiciens qui jouaient d'instruments typiques accompagnant parfois un conte accueilli avec intérêt par ce public «enfantin» qui était tout ouie. Des enfants ont même été invités sur scène, sous les rires et applaudissements de leurs camarades, pour présenter qui une chanson, qui un conte...

Ce fut un «Iftar» et une soirée émouvants à plusieurs titres, notamment la solidarité envers cette catégorie d'enfants en quête permanente d'amour familial et de solidarité bienfaisante.