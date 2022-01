L’Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial) d’Annaba se dirige vers la fabrication, pour la première fois sur le marché national, d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire dont des stations-service mobiles. L’entreprise s’implique ainsi dans la stratégie de développement global du pays, en identifiant les besoins du marché national et y répondre par des produits à la hauteur des buts tracés pour revitaliser l’économie et promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, a affirmé le DG de Ferrovial, Lamri Bouyoucef. Ferrovial s’attelle, dans le cadre de son plan de développement lancé en 2017, à la diversification de ses produits, par la diversification des équipements fabriqués à l’intention des opérateurs économiques et s’est orientée, en 2021, vers la proposition de stations-service, de distribution de carburants, fonctionnant à l’énergie solaire. Ce produit répondra aux besoins des usagers des routes du Grand Sud notamment les transporteurs de marchandises destinées à l’exportation, en mettant à leur disposition ces stations-service, a-t-il précisé. Ferrovial s’évertue à développer des produits fonctionnant à l’énergie solaire afin d’encourager les opérateurs économiques à opérer la transition vers les énergies renouvelables, a ajouté Bouyoucef.Ferrovial projette également de se lancer, à partir de 2022, dans la fabrication de pièces de rechange, afin de se placer sur le marché de la maintenance et fournir aux opérateurs économiques les diverses pièces nécessaires à l’entretien de leurs installations industrielles, a indiqué le même responsable. Depuis le lancement de son plan de développement, en 2017, avec la mobilisation de quatre milliards de DA, Ferrovial a acquis des équipements industriels modernes, de haute technologie, lui permettant de fabriquer des pièces de rechange, dont celles pour engins industriels. Le programme de production tracé par l’entreprise porte sur la fabrication d’équipements pour les secteurs de l’agriculture, de l’hydraulique, des mines, des travaux publics et de l’environnement ainsi que pour les activités d’embarquement des containers au niveau des ports, pour les incinérateurs de déchets et les fours industriels d’assèchement du phosphate. Le développement des ressources humaines constitue l’un des défis majeurs de Ferrovial, qui emploie, actuellement, 600 travailleurs contre 230 avant le lancement en 2017, du plan de développement et prévoit de recruter 1 000 travailleurs vers 2024, a-t-on fait savoir.