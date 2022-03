Trouver une place de parking peut s'avérer parfois une tâche difficile à Oran comme dans tous les grands pôles urbains du pays, problème ayant inspiré un groupe de jeunes qui ont développé une application de e-réservation de places de parking qu'ils ont baptisée «Garini», comme son nom l'indique est une plate-forme de réservation de places de parking disponible sur PC et smartphone qui propose des places de parking disponibles à réserver en fonction du temps et de la localisation du demandeur, explique Ouedda Abbès, gérant de la start-up «Garini Team». Rencontré en marge de la 1ère édition du Salon Mediterranean Digital Action «Digimact», qui prenait fin, hier, au Centre des Conventions d'Oran (CCO), la jeune équipe oranaise semble déterminée à développer son projet qui a vu le jour en 2019. «Nous sommes une équipe de trois jeunes de différents horizons: génie civil, ressources humaines et management. Le projet a décroché plusieurs prix dans des concours internationaux. Il est déjà opérationnel à Oran et le produit séduit les utilisateurs et les opérateurs puisque une vingtaine de parkings sont conventionnés avec la «Garini Team». «Nous essayons de convaincre certains organismes à ouvrir leurs parkings aux externes pour une contrepartie financière», indique Ouedda. «Garini Team» ne compte pas se limiter à la seule ville d'Oran, où le projet commence déjà à bien fonctionner. Ses concepteurs comptent s'étendre à d'autres régions du pays, à commencer par la capitale Alger, où des conventions avec des parkings sont en cours de négociation, indique-t-on.