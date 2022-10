Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a indiqué, ce jeudi, que ce qui a été réalisé pour la Réconciliation palestinienne à Alger, aura un impact positif sur les travaux du Sommet arabe prévus les 1er et 2 Novembre à Alger. «La Réconciliation palestinienne est liée au Sommet arabe, étant le baromètre de la capacité des Arabes à s'unir», a affirmé Lamamra dans une déclaration à la presse en marge de la signature par les factions palestiniennes de la «Déclaration d'Alger» issue de la conférence d'unification des rangs palestiniens tenue du 11 au 13 octobre. «Lorsque les Palestiniens s'unissent, les Arabes s'uniront plus facilement par la suite», a-t-il ajouté. Qualifiant la «Déclaration d'Alger» d'initiative de «bon augure» et de «message clair appelant à l'unification des rangs arabes à l'image de ceux des Palestiniens», Lamamra a souligné que «la Palestine demeurera la cause noble des Arabes autour de laquelle ils devront s'unir et oublier leurs différends».

Par ailleurs, le chef de la diplomatie a relevé l'attachement de l'Algérie à l'initiative de paix arabe de 2002, ajoutant que ce qui importait à l'Algérie actuellement était le soutien à l'unité et la réunification arabe au lieu d'encourager toute initiative qui appelle à la division. Et d'ajouter: «Il est fondamental de réaliser un consensus arabe sur l'initiative arabe de paix de 2002, étant une pierre angulaire. Je pense que grâce à la conjugaison des efforts et aux décisions issues de la réconciliation palestinienne d'aujourd'hui, les Arabes se réapproprieront l'initiative.»