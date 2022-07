C'est l'été. Béjaïa s'offre à ses visiteurs. Elle fait de son mieux pour être belle et accueillante. Illuminée le soir, bruyante toute la journée, elle tente tant bien que mal de satisfaire son flux de visiteurs qui arrivent par train, bus et voiture. Les immatriculations témoignent d'une présence touristique pas facile à contenir. Béjaïa s'est préparée pour la circonstance, sauf que ses responsables sont peu adaptés à l'événement estival.

Si sur le plan de la sécurité, la situation parait maîtrisée, avec un dispositif sans faille, implanté aussi bien autour de la ville qu'à l'intérieur. On s'y sent vraiment sécurisé. Le point faible réside dans la collecte des ordures qui, déjà gérée, n'est pas adaptée à l'évolution de la situation en cette saison estivale, que tout le monde prévoyait comme florissante. On est loin de s'alarmer mais il faut tout de même reconnaître les insuffisances, pas seulement dans le domaine de l'hygiène, mais aussi sur celui de l'animation, que seule la Maison de la culture Taos Amrouche assure chaque nuit. La Casbah étant fermée pour, dit-on, des travaux, la Théâtre régional, gravement touché par le dernier séisme, il ne reste plus aux visiteurs que les promenades nocturnes sur les sites les plus en vue Avec sa population accueillante, Béjaïa n'en finit pas de vous faire rêver, malgré tout. Cette ville millénaire regorge de lieux aussi splendides les uns que les autres. Destination nocturne préférée des Béjaouis mais également des visiteurs, la brise marine, cet espace aménagé en bord de mer est situé au pied de la vieille ville et à proximité de la zone urbaine. C'est un lieu de détente idéal pour des soirées entre amis ou en famille. La police y est présente et rassurante mais l'hygiène n'y est pas, tout comme l'animation. Plus connue sous le nom de place Gueydon, de son ancien nom, la place du 1er Novembre est le coeur de la ville. La cinémathèque n'offre rien afin, d'égayer les soirées des estivants, qui se contentent des terrasses des cafés.

Le revers de la médaille réside dans le transport urbain, quasiment absent dès 20 h. Il faut alors se contenter du «train 11» comme on dit si l'on ne possède pas de véhicule. C'est à croire que les responsables en charge de cette ville ne sont pas conscients qu'on est en période estivale. Le centre-ville est illuminé et sécurisé. Il fait beau de s'y promener. Le visiteur n'a que cela pour sa villégiature. Pour une ville touristique par excellence, le constat est loin de refléter ce statut. Heureusement que Dame «nature est là pour faire oublier le vide sidéral sur le plan de l'animation. C'est le cas. Visiter la ville à pied ou en voiture équivaut à de multiples scènes de témoignages dans un théâtre à ciel ouvert.

On est loin d'une gestion cohérente. l'irresponsabilité et l'incompétence ont déteint la beauté d'une cité millénaire qui ne désemplit cependant pas, en cette période de repos.