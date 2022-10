L'élan impulsé aux relations algéro-françaises lors de la visite effectuée par le chef de l'État français connaît un coup d'accélérateur. La nouvelle page que l'Algérie et la France ambitionnent d'ouvrir est en train de s'écrire. Elle s'annonce exceptionnelle. Et combien même si elle ne peut s'évaluer pour l'instant qu'à travers des déclarations aussi prometteuses les unes que les autres qu'elles proviennent d'un camp ou d'un autre, il faut reconnaître que c'est certainement pour la première fois dans l'histoire des deux pays, celle qui les lie depuis que l'Algérie a recouvré son indépendance, qu'une telle aventure commune est sur le point de démarrer.

Les propos de la Première ministre française, Elisabeth Borne montrent en tous les cas à quel point elle se tient prête pour qu'elle soit menée à bon port, affichant sa détermination à construire cette relation renouvelée tant espérée entre l'Algérie et la France.

La 5ème session du Comité intergouvernemental de haut niveau (Cihn) algéro-français constitue le socle de ce nouveau départ. Un «signe fort» et une «étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre les deux pays», a souligné le successeur de Jean Castex. «Le Cihn qui se déroule à Alger, quelques semaines après la rencontre de nos deux Présidents, est un signe fort. C'est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos deux pays», a assuré Elisabeth Borne dans un point de presse au terme de la 5ème session du Comité intergouvernemental de haut niveau qu'elle a coprésidée avec le Premier ministre, Aïmene Benabbderrahamne. Ce Cihn est «une étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l'Algérie», a-t-elle poursuivi soulignant que sa visite en Algérie «ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera à nos deux peuples et leurs jeunesses».

La locataire de Matignon se positionne en droite ligne du cap fixé par les chefs d'État, français et algérien, du sillon qu'ils ont tracé pour faire de ces retrouvailles une étape inédite des relations entre les deux pays. L'atmosphère de confiance et de fraternité qui a caractérisé la 5ème session de ce Cihn est «à l'image de l'engagement de la mise en oeuvre d'une relation renouvelée entre les deux pays, dans le sillage de la rencontre historique entre les Présidents des deux pays en août dernier», a indiqué la Première ministre française qualifiant le Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français «d'une opportunité inédite pour commencer à traduire en actes la vision de nos chefs d'État». Le Comité intergouvernemental illustre, de par sa composition et la diversité des sujets traités, toute la richesse et la densité de notre coopération à l'image de la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, signée le 27 août dernier, a souligné la locataire de Matignon tout en notant que le déplacement en Algérie de 15 membres de son gouvernement «témoigne de notre volonté conjointe de mettre concrètement en oeuvre cet engagement durable qui profitera en premier lieu aux citoyens des deux pays». Quels sont les axes de cette coopération?

La volonté de donner corps à ce partenariat s'est déclinée autour de trois piliers: l'économie pour «développer le commerce, l'innovation et créer des emplois, ainsi que la mobilité dans la lignée de la Déclaration d'Alger», a indiqué Mme Borne qui a mis en exergue les échanges pour mieux encadrer la circulation des personnes entre les deux pays et les moyens d'encourager les mobilités étudiante, scientifique artistique et économique.

Le 3ème pilier concerne «la jeunesse pour regarder vers l'avenir et penser aux jeunes des deux rives de la Méditerranée», a noté la Première ministre française qui a souligné que sa visite en Algérie est son premier déplacement officiel à l'étranger depuis son installation à Matignon. Alger lui a ouvert toutes grandes ses portes.