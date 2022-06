Le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a appelé, hier, à partir d'Oran, les cadres, les élus et les militants de son parti à se mobiliser pour la réussite de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), qui débutera le 25 juin dans cette wilaya. Abdelaziz Belaïd, lors d'une rencontre ayant regroupé des militants du parti à Oran et des wilayas limitrophes, a insisté sur l'importance de la manifestation méditerranéenne, soulignant que sa dimension ne se limite pas à l'aspect sportif, «puisque le sport et la culture ne sont plus dissociés de la politique», a-t-il affirmé. Et d'ajouter: «Certains parient sur l'échec des JM. Il s'agit de voix qui, parties de l'intérieur et de l'extérieur, cherchent à semer le doute et à remettre en cause tout ce qui est positif dans le pays.»Le président du Front El Moustakbal a, en outre, mis en garde contre ces parties qui «veulent porter atteinte à notre unité, à notre patriotisme et à notre dignité. Elles tentent de décourager les bonnes volontés et semer la discorde en propageant les rumeurs pour donner une mauvaise image du pays». Face à ces manoeuvres, Abdelaziz Belaïd a appelé à l'unité des rangs «pour déjouer ces plans en se mobilisant pour la réussite de la manifestation sportive méditerranéenne». À ce propos, il a appelé toutes les forces vives du pays à «dépasser leurs divergences en cette conjoncture pour oeuvrer dans le sens de la réussite de la manifestation éditerranéenne».