Ils sont venus, ils étaient tous là, anciens et actuels journalistes, photographes, retraités, parents et familles de journalistes en fonction ou disparus... en somme le noyau rédactionnel du journal, pour prendre part au 65e anniversaire de leur journal El Moudjahid dont l'aîné fut le journal en langue française Le Peuple qui date de 1963. Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer n'a pas raté ce rendez-vous professionnel et néanmoins social, combien émouvant et grandiose de la famille de la presse écrite. Parmi les illustres invités l'on comptait Son Excellence l'ambassadeur du Vietnam, Nguyen Thanh Vinh, que côtoyaient de hauts cadres des institutions publiques et autres invités du monde politique et économique du pays. Koursi, l'actuel directeur du journal, n'a pas manqué dans son intervention de bienvenue, de faire un éloge soutenu des journalistes de l'époque qui, a-t-il dit, «ont écrit avec ferveur, engagement et aussi avec force» leurs articles concernant la belle aventure de la presse algérienne, en particulier celle du journal El Moudjahid avant d'inviter l'assistance à observer une «minute de silence» en hommage à nos chouhada en la circonstance du 65e anniversaire de la «Glorieuse Révolution» de Novembre 1954. Ce rituel émotionnel a été suivi par la lecture du verset coranique de la «Fatiha» qui précéda l'Hymne national écouté avec émotion par une assistance respectueuse de l'histoire de son pays. Des tableaux et portraits illustrés de photos des intéressés, affublés chacun d'un «titre» professionnel comme Le maître du temps, La plume brisée, L'infatigable ou encore Je mourrai journaliste... pour ne citer que ceux - là, ont été offerts en cette occasion à des journalistes, photographes et employés techniques ou à leurs épouses, pères et mères ou leurs enfants, qui ont tenu à être présents en pareille circonstance qui les honore, et assister aussi à l'éloge fait au journal sur le chemin parcouru depuis l'indépendance du pays par un quotidien marqué par un «accouchement prématuré». Le N° 1 de la revue Le combattant de El Moujahid, organe de 26 pages et porte-parole du Front de Libération nationale (FLN) de l'époque, fut distribué à la nombreuse assistance venue commémorer ces instants riche d'espoir et de confiance. Faut-il également rappeler que la première équipe rédactionnelle du journal édité en juin 1956, était composée de rédacteurs de renom, aux noms illustres comme Abane Ramdane, M'hamed Yazid, Redha Malek...

Et l'histoire de la presse algérienne continue...