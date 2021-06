Au bout de deux semaines de course vers l'hémicycle de Zighoud Youcef, hormis «El Manara», une liste indépendante qui au bout de deux semaines, multiplie les meetings et les rassemblements, pour toucher le plus grand nombre de jeunes, notamment. Au moment où, de faibles échos raisonnent du côté de quelques formations politiques, encore moins des candidats indépendants. «El Manara», l'unique liste parmi les candidats indépendants dans la wilaya d'Annaba, a avoir organisé plusieurs meetings dans plusieurs communes de la wilaya d'Annaba. Avec un programme réaliste, Ali Mebarki, le chef de file de la liste et prétendant aux législatives du 12 juin, a exhorté lors de tous les rassemblements, les citoyens à voter massivement, afin de contribuer au succès de ce scrutin et opérer le changement souhaité qui permettra de préserver la stabilité et du coup, le développement du pays. Pour ce candidat libre «le boycott n'a jamais été une solution, si on veut le changement, il faut l'imposer en allant le jour «J» et exercer son droit constitutionnel», a lancé l'orateur. Au-delà de l'explication du programme de sa liste, qui a ciblé tous les segments de la vie quotidienne du citoyen, Ali Mebarki a mis en avant l'importance de ce rendez-vous électoral pour l'avenir du pays «les prochaines législatives sont une opportunité importante pour opérer le changement souhaité par tous», a-t-il dit. «Ces échéances sont à même de provoquer le changement et de bâtir la wilaya d'Annaba à laquelle aspire les Annabis», a-t-il souligné. Expliquant le choix du slogan de campagne «Main dans la main pour construire Bouna», le représentant de la liste indépendante «El Manara» a fait savoir qu'elle a une «connotation» d'avenir. L'orateur a affirmé que sa liste a misé sur «la compétence» dans cette course électorale, afin de pouvoir réaliser les aspirations des citoyens et leur rêve d'un avenir meilleur. Il a assuré, à ce titre, que cette liste souhaite «opérer un changement radical à travers la présentation de propositions traduisant les préoccupations légitimes du citoyen qui continue à revendiquer un changement à la hauteur de ses aspirations».

Avec un discours simple et direct, l'orateur a placé Annaba et ses habitants au centre des motivations d'«El Manara» «Les candidats sont conscients de l'implication du citoyen dans le choix de leurs représentants au Parlement, afin qu'ils soient une force de propositions et un outil de contrôle de l'autorité d'exécution», a dit, Mebarki. En expliquant que l'élu au Parlement représente l'équilibre entre l'officiel et le peuple au sein des institutions de l'Etat, où la volonté du peuple demeure omniprésente dans la gestion des affaires de l'Etat. Pour l'intervenant, «El Manara» oeuvre à contribuer à l'élaboration de lois répondant aux aspirations du peuple. Au bout de deux meetings organisés respectivement à Berrahal et Oued El Aneb, dans deux salles bien pleines, les candidats de la liste indépendant

d'«El Manara», ont ciblé l'opinion publique et mis la société civile face à ces responsabilités, dans le choix de leurs représentants. En marge de l'un des meetings, l'une des candidates à ce rendez-vous décisif, Chahrazed Derradji, journaliste de son état, apostrophée sur les perspectives de la campagne, s'est dit «optimiste» quant à la réussite de ce rendez-vous électoral, soutenant que le succès du scrutin du 12 juin permettra à l'Algérie de se doter d'une institution avec un vrai pouvoir législatif, nécessaire au fonctionnement de l'Etat. «Bâtir Bouna, ne peut se faire qu'avec les mains de son élite et sa jeunesse, c'est la convixion des candidats de la liste indépendante «El Manara», a conclu, notre interlocutrice. Au dernier rassemblement organisé, hier, dans la commune d'El-Hadjar, les candidats de cette liste indépendante ont, apparemment pu trouver les mots du déclic, s'attirer un bain de foule.