La course des élections pour le 12 juin prochain se poursuit. Le parti El Karama a fait foi, hier, d'une correspondance dans laquelle il a exposé son programme, optant aussi bien pour les meetings au niveau des différentes communes de Constantine, que pour un travail de proximité et des sorties sur le terrain afin de toucher le maximum de la population.

Dans son document, ce parti a mis en évidence l'importance de la justice comme étant la clé de la réussite du pays. Cette formation, qui comprend un nombre important de juristes, propose l'ouverture d'ateliers, pour une meilleure réforme des lois, notamment celles relatives à la justice elle-même et à l'économie, puisque ayant plutôt servi l'ancien système pour échapper aux pénalités. Le second point est certainement l'indépendance de la justice en répondant aux besoins des magistrats et avocats et toute personne représentant la loi. Ce sont là les grandes lignes sur lesquelles compte ce parti pour améliorer le contexte judiciaire du pays. Ce parti considère qu'il aura un rôle comme souligné dans son programme, dans le développement de la société en soutenant et assistant les jeunes estimant que beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine, apporter un plus au sens de la sécurité, mais aussi pour la liberté d'expression dans le respect de la vie privée de chacun, donner à la société civile l'importance qu'elle mérite en renforçant son utilité dans le développement de la société.

Mais pas que ça puisque ce parti à également son mot a dire en ce qui concerne le secteur de la santé en apportant les solutions adéquates a chaque problème. Dans ce même document, il est question également de s'intéresser aux zones d'ombre pour répondre ainsi aux attentes des démunis, mais également aux programmes tracés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une très grande importance à ce sujet auquel il tient particulièrement.

Le parti El Karama n'a pas omis également d'inclure dans son programme l'éducation qui constitue l'un des secteurs les plus sensibles dans la société, avec aussi un programme conséquent et enfin le transport dans la ville, devenu un véritable cauchemar depuis quelques années, notamment avec la circulation des grands engins matin et soir dans toute la ville causant parfois l'irréparable. Dans ce même document, le parti prévoit des sorties sur le terrain durant plusieurs jours aux communes de la wilaya dans le but de convaincre la population.