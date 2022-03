Réagissant à la déformation des déclarations du directeur général du complexe Sider d'El Hadjar, faite à l'agence Algérie presse service (APS), il y a deux semaines, sur le processus d'exportation des produits sidérurgiques à l'étranger, Lotfi Kamel Manaâ, DG de l'entreprise, a, dans un communiqué explicatif rendu public, démenti l'exportation du rond-à béton. La même source affirme que toute la production de rond à béton est destinée au marché national et que ce produit n'a jamais été exporté, précisant que l'entreprise n'a pas l'intention d'en exporter. Pour plus de précisions, la direction générale du complexe d'El Hadjar Annaba, a souligné, dans son communiqué, que les déclarations faites à l'APS, sur l'amorce du complexe de l'exportation des premières cargaisons de produits plats programmées au titre du premier trimestre de l'année 2022, concerne, selon la même source, l'exportation de 25000 tonnes de produits plats et semis-plats et autres produits secondaires. Aux termes du même document, les produits destinés à la construction, dont le rond à béton notamment n'est nullement concerné par l'opération d'exportation. La direction générale de Sider El Hadjar, confirme dans son communiqué, que la priorité du complexe consiste à satisfaire les besoins des marchés local et national, suite à quoi, la direction n'a pas exporté ce produit de grande nécessité et ne compte pas en exporter, a conclu la même source. Pour rappel, le directeur général du complexe Lotfi Kamel Manaâ, a, lors d'une interview accordée à l'APS, dévoilé son programme d'exportation des produits sidérurgiques, sans avoir fait état de l'exportation des produits destinés au secteur de la construction, dont le rond à béton. Aux termes du calendrier des opérations d'exportation, la direction a fait état de 2500 tonnes, destinées, durant ce trimestre courant, à l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le Niger, l'Egypte, la Tunisie, la Syrie et le Liban. Par ailleurs, la direction du complexe Sider, compte sur l'augmentation du volume des exportations de 200.000 tonnes sur un total de production de 800000 durant l'exercice 2022.

Par ailleurs, il est à noter que, la reprise de la déclaration du directeur général de l'entreprise Sider, en dénaturant certains propos, par plusieurs médias locaux notamment, a donné lieu à une spéculation sur les prix du rond à béton, occasionnant une flambée des prix sans précédent. Une situation qui fâcheusement impacté plusieurs secteurs, notamment le secteur de la construction à Annaba, entre autres wilayas de la région est du pays.