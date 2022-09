Les travaux du 2e congrès du parti El Fadjr El Jadid, consacré à l'élection d'une nouvelle direction du parti, se sont ouverts, avant hier, à Alger. Le chef du parti, Tahar Benbaïbèche, a affirmé, dans son discours, que «la tenue du congrès était «tout à fait ordinaire», avec à l'ordre du jour notamment, l'élection d'une nouvelle direction et l'enrichissement du programme du parti. Il sera procédé également, durant cette rencontre, à l'élection des membres du Conseil national du parti, ainsi qu'à l'installation des commissions (commission des statuts, celle du programme et celle de la déclaration de politique générale) avant de les faire valider par les délégués du congrès, a-t-il expliqué.

évoquant les dossiers nationaux, Benbaïbèche a indiqué que «son parti encourage toute initiative de dialogue visant à renforcer le front interne, faire face aux menaces extérieures et tendant à se mobiliser autour de l'Armée nationale populaire (ANP) qui veille à protéger les frontières nationales et à lutter contre les bandes transfrontalières de contrebande et d'appui aux mercenaires». Le président du parti n'a pas manqué de faire part de la loyauté de sa formation politique envers les valeurs et les principes de la révolution du 1er Novembre et aux grands sacrifices des vaillants martyrs. Sur le plan international, il a réitéré le soutien absolu au droit du peuple palestinien à établir un Etat indépendant, avec El Qods pour capitale, saluant les Palestiniens qui se battent contre l'occupant sioniste. S'exprimant sur la cause sahraouie, Benbaïbèche a condamné les exactions du régime marocain contre le peuple sahraoui. Cela avant d'appeler à «l'application des chartes onusiennes et des décisions de l'Union africaine, en procédant à l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique». Concernant la situation en Libye, le président du parti a appelé les différentes parties de ce pays à «faire prévaloir le dialogue et l'intérêt suprême du pays», exprimant par ailleurs son souhait de voir la paix et la stabilité régner au Mali.