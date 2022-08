La wilaya d'Oran, notamment son chef-lieu ou encore ses artères principales, se refont une «beauté». Pour cause, la visite du président français Emmanuel Macron. Bien qu'aucun dispositif exceptionnel n'ait, jusque-là, pas encore été mis en place dans le cadre de l'embellissement de la cité et le «pavoisement» des artères principales, les autorités locales sont, dans leur majorité, sur le qui-vive, d'autant que la capitale des Jeux méditerranéens 2022 a perdu son aura dès la clôture de la manifestation sportive. La saleté et les monticules de déchets ont pignon sur rue, jonchant l'ensemble des cités et des quartiers de la ville.

La globalité des mesures et des dispositifs mis en place dans le cadre des JM tournent au ralenti, pour ne pas dire sont pratiquement absents, en plus de l'absence de certaines autorités censées prendre en charge cette lancinante question liée à l'environnement et à l'esthétique de la ville.

Qu'a-t-on capitalisé de ces Jeux méditerranéens qui ont servi de déclic pour la ville qui a retrouvé ses couleurs pendant 10 jours consécutifs avant qu'elle ne sombre dans la décrépitude et le laisser-aller, sinon dans le laxisme, comme l'attestent plusieurs estivants surpris par l'image hideuse qu'offre cette cité durant cette période post-JM 2022. Prenant en compte les confessions de certains responsables locaux, le coup a été durement asséné par de plus proches, des entreprises privées en charge de la collecte des déchets. «Les patrons de ces entreprises n'ont rien trouvé de mieux que de se soulever, en haute saison, afin de réclamer leurs dûs alors qu'ils auraient pu patienter et primer l'intérêt national au lieu de faire prévaloir leurs intérêts», a-t-on déploré, expliquant que «ces entreprises seront, d'une manière ou d'une autre ou encore tôt ou tard, réglés, étant donné qu'ils sont liés par des contrats officiels avec l'État». «C'est juste une petite question de temps», a-t-on d'ailleurs ajouté. Si cette action est jugée «légitime» par ces propriétaires d'entreprises, ces derniers sont, eux aussi, très «mal vus» en n'ayant pas agi en fonction de la conjoncture et cédé à leur «ego» et sont montés au créneau en observant un piquet de grève pendant la haute saison, marquée par l'arrivée en force des aoûtiens. De plus, cette saison, battant son plein, exige tout de même la mobilisation sans relâche et en permanence de tous les acteurs en charge de la gestion, de la ville, dans l'ensemble des volets et des aspects, en particulier ceux liés à la réussite de la saison estivale. Pour colmater cette brèche, ayant surpris plus d'un, la municipalité d'Oran tente d'y faire face tant bien que mal. Pour ce faire, elle a mobilisé le peu de moyens dont elle dispose et consistant au déploiement d'une cinquantaine de camions, en plus de la mobilisation de l'entreprise Oran Propreté.