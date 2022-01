Prise de conscience. Les ingrédients sont réunis pour le développement touristique local dans tous ses fragments. Ce dernier est désormais tributaire des actions citoyennes, en plus des facilitations accordées par l'Etat, notamment au profit des agences de voyages et de tourisme. En collaboration avec une agence de voyages, le groupe ARO organise une randonnée pédestre, demain 1er février, vers la plage, cap Rousseau. La participation, gratuite, sera marquée par l'organisation de jeux de groupe.

Une initiative de citoyens avides de promouvoir le tourisme de randonnée et local, d'autant plus que la demande est de plus en plus croissante. «Il suffit de canaliser toutes ces actions en les accompagnant dans un cadre légal», note un patron d'une agence de voyages. Le tourisme local, prenant en compte les paysages naturels et ses contrastes, renaît de ses cendres après avoir été donné pour «disparu à jamais». En effet, des dizaines d'adultes, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, se rejoignent dans des locaux d'agences de voyages proposant des circuits touristiques. La wilaya d'Oran compte d'importants sites, touristiques et historiques, à développer. Il s'agit de la forêt de M'sila, la fontaine de la Vierge,à Misserghine, les montagnes du Lion, les hauteurs du Murdjadjou surplombant le vieil Oran ou encore la ville du saint Sidi El Houari, les plaines de Mlata dans les environs de Oued Tlélat, la Sebkha, les somptueux sites historiques et naturels de la Onza à El Ançor, prés des Andalouses, le cap Blanc dans la commune d'Aïn El Karma, les maraichages d'El Mactaâ, le port du Portus Magnus à Bethioua etc. L'association Bel Horizon d'Oran, en collaboration avec la société civile, a, depuis prés de 20 ans, innové en développant un circuit bien précis, le centre-ville-Mont de Murdjadjou via le quartier populaire de Sidi el Houari. Les randonneurs marquent le point de chute finale au niveau du fort de Santa Cruz. Cette randonnée, se tenant le 1er mai de chaque année, réunit plusieurs milliers de randonneurs venant des quatre coins du pays.

Compte tenu de la crise sanitaire, la randonnée annuelle, digne des rites des grandes civilisations, est mise en stand- by, en attendant les jours meilleurs ou tout simplement l'amélioration des conditions sanitaires. Cette association très active, dirigée par Kouider Metaïr et animée par des passionnés du patrimoine, forme des guides doués qui accompagnent les touristes dans des visites générales ou thématiques de la ville. Elle organise, entre autres, des balades patrimoniales dans la ville. Elle organise également des lectures sur des sites patrimoniaux où chacun est libre d'apporter un ouvrage et de le partager avec les autres. Aussi, au moment des changements de saison, l'association organise des promenades musicales, y compris le 21 juin, jour de la fête de la musique. Chaque 1er mai, elle organise ainsi une randonnée culturelle. L'association Bel Horizon organise, également, de nombreuses visites thématiques: monuments historiques, architecture, circuit Albert Camus etc. L'association était sur le point d'ouvrir un centre d'interprétation urbaine dans ses locaux, comprenant une maquette d'Oran représentant la ville en 1732. Une autre maquette montre la ville en 1890 à l'époque de la visite de Napoléon III, représentant le centre-ville qui a été déplacé depuis le XVIIIe siècle. À Oran, le tourisme n'est plus une idée. Il s'agit d'un secteur à développer. L'action citoyenne doit être mise en valeur.