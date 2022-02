«L'évaluation et l'étude des offres, portant sur le choix de 70 entreprises de collectes des déchets urbains, seront parachevées demain», apprend-on auprès de l'APC d'Oran, expliquant que «l'ouverture des plis a été lancée, lundi dernier». «Pas moins de 120 entreprises ont soumissionné, alors que la municipalité d'Oran, par le biais de la commission communale en charge de cette question, aura à désigner 70 entreprises», a-t-on ajouté. En attendant, désolant est le sort que connaît la ville d'Oran, ces derniers jours. La cité continue de crouler sous des monticules d'immondices, jonchant les coins et recoins du chef- lieu de la capitale de l'ouest du pays. Pour cause, les entreprises de sous-traitance ont entamé un débrayage, immobilisant ainsi leurs camions. Elles revendiquent le paiement de leur honoraires. Entamé avant la fin de l'année passée, l'action a pris de l'ampleur le mois de janvier de cette année. La ville, et ses alentours, est transformée, en un laps de temps, en une décharge publique à ciel ouvert. Les différentes campagnes de ramassage des déchets ménagers, menées au niveau de plusieurs quartiers, à l'instar du centre -ville, Belgaïd, les cités 13000 Logements et 182 Logements LPA, ainsi que dans la commune d'Es-Senia, essentiellement à Kara et Aïn El-Beida, n'ont rien changé au décor. Pourtant, plusieurs engins et camions ont été mobilisés. En 2 mois, la ville a changé de look, mais dans le mauvais sens. Et dire qu'Oran s'apprête à domicilier les Jeux méditerranéens. Un événement ayant contraint la wilaya d'Oran à obliger les élus locaux à passer à l'acte. Dans cet ordre d'idées, l'APC d'Oran, sous l'égide du chef de l'exécutif, Amine Allouche, semble vouloir reprendre la situation en main. Certes, plusieurs campagnes de collectes de déchets ont été menées durant les week-ends. Une mobilisation ressemblant à un coup d'épée dans l'eau. Aussitôt après le passage des camions, les déchets reviennent en grandes quantités. Un constat amer alors que les moyens font défaut. Un problème que la wilaya a tenté de solutionner, l'été passé, en mobilisant 109 camions de ramassage des ordures ménagères appartenant à des opérateurs privés.

Cette flotte devait affermir les moyens en place, à savoir les services communaux et de l'Epic «Oran Propreté». En vain. En dépit de toutes ces mesures, El Bahia continue à offrir d'elle une image hideuse.