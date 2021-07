L'artisanat, le tourisme et l'hôtellerie constituent trois segments indissociables, à telle enseigne que leur promotion revêt une importance capitale, aussi bien chez les investisseurs que chez les citoyens lambda. C'est du moins, la conclusion que l'on peut tirer de la première édition du Salon national des métiers d'hôtellerie qui a été clôturée, jeudi dernier, au Centre des conventions Mohamed Benahmed, d'Oran. Cette rencontre a, selon les organisateurs, «réussi à drainer pas moins de 8 000 visiteurs, venus des différentes wilayas, notamment des localités de la partie Ouest du pays». Cette manifestation a été marquée par la participation de plus de 50 artisans, venus de 14 wilayas, a enregistré 8.000 visiteurs, dont particulièrement, des gérants d'établissements hôteliers, pour prendre connaissance des produits d'artisanat ayant trait à l'hôtellerie. C'est ce qu'a indiqué le directeur de la chambre locale d'artisanat et des métiers, Khalid Tahraoui, expliquant que «la manifestation est placée sous le slogan «l'artisanat s'adapte à la diversité des projets hôteliers»».

La même source a ajouté que «cette édition a connu une importante affluence sur les produits naturels d'entretien de la forme utilisés dans les stations thermales, les fournitures d'ameublement dont les matelas, outre l'habit traditionnel et les fromages faits traditionnellement», soulignant que «la manifestation, qui devait s'achever mercredi, a été prolongée d'une journée supplémentaire, pour permettre aux artisans de commercialiser leurs produits». Et de préciser que «la chambre d'artisanat et des métiers d'Oran envisage de signer un accord avec le gérant d'un hôtel à Oran pour aménager une salle pilote, au niveau de son établissement, qui sera équipée de fournitures diverses, fabriquées localement par des artisans». Cette édition, organisée à l'occasion de la Journée nationale du tourisme, a porté sur divers domaines de l'artisanat, liés à l'hôtellerie, tels que les équipements de restauration et d'hôtellerie, l'ameublement, les tapis, les décorations en céramique, la poterie, le cuivre, les produits de l'huile, le savon naturel, les produits alimentaires, notamment les sucreries, le miel, les dérivés de dattes et les fromages traditionnels. Cette exposition a été supervisée par la chambre d'artisanat et des métiers, avec la direction du tourisme, de l'artisanat et du travail familial d'Oran. Simultanément,

La direction du tourisme, de l'artisanat et du travail familial de la wilaya d'Oran a élaboré un guide et une carte touristique pour la promotion du tourisme à Oran, en prévision de la saison estivale 2021. Ces supports promotionnels regroupent toutes les données touristiques relatives aux établissements hôteliers, restaurants, agences de voyages et de tourisme, plages, sites et monuments historiques, vestiges à caractère touristique et cultuel, forêts et autres établissements de loisirs et de détente. À l'aide de cette carte touristique, l'estivant ou le touriste aura une idée globale sur les 33 plages autorisées à la baignade au niveau de la wilaya. Ce guide et cette carte touristiques seront déposés au niveau du siège de l'Office du tourisme, sis rue Khemisti, au centre-ville d'Oran. Ils seront également distribués à travers les établissements hôteliers, notamment ceux situés au niveau des communes côtières.