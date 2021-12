Huit familles, dont l'immeuble s'est partiellement effondré, ont été relogées dans de nouveaux logements, dans la wilaya de Mascara, a indiqué, hier, la cellule d'information de la wilaya.

Les autorités locales sont intervenues en compagnie des éléments de la Protection civile et de la Sûreté nationale, dans la nuit de samedi à dimanche, suite à l'effondrement partiel d'un immeuble vétuste au centre-ville de Mascara, pour apporter aide et secours aux familles sinistrées, a-t-on expliqué.

Les familles ont été relogées dans de nouveaux logements de type public locatif à Haï Medeber, de la même ville, a-t-on ajouté.

Des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour le relogement des familles dans de bonnes conditions.

Les services de la sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'effondrement.