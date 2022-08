La diplomatie algérienne a souvent brillé par son efficacité en dénouant des conflits qui auraient pu avoir des répercussions désastreuses et en jouant un rôle de premier plan par le passé dans certaines crises à travers la planète (otages de l'ambassade américaine à Téhéran, conflit entre l'Irak et l'Iran, entre l'Ethiopie et l'Erythrée...) et encore aujourd'hui (crise libyenne, malienne, réconciliation entre palestiniens...). À chacune de ces affaires, la médiation algérienne a été d'une efficacité à toute épreuve et couronnée de succès. Les événements lui ont donné encore raison en ce qui concerne la position qu'elle a tenue pour apaiser les tensions entre l'Ethiopie et ses deux voisins, l'Egypte et le Soudan au sujet du «barrage de la Renaissance» sur le Nil bleu...Un différend purement africain qui illustre toute l'attention qu'elle porte à tout événement qui peut porter atteinte à la stabilité, la paix du continent. Un thème qui s'est invité au Conseil de sécurité de l'ONU. Une opportunité qui lui a permis de rappeler toutes ses initiatives en faveur de la sécurité et d'une paix pérenne en Afrique. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies à New York, l'ambassadeur Nadir Larbaoui, a mis en exergue les contributions de l'Algérie pour le renforcement des capacités des pays de l'Union africaine dans son intervention, le 8 août, devant le Conseil de sécurité, à l'occasion du débat sur le thème de la paix et de la sécurité en Afrique, dans le domaine du renforcement des capacités pour une paix durable notamment. Partant de sa conviction, de l'importance cruciale que revêtent les programmes d'appui et de renforcement des capacités pour la réalisation de la paix, de la sécurité et du développement économique sur le continent africain, a-t-il indiqué. Pour quelles initiatives a-t-elle optées?

L'Algérie n'a pas hésité à mettre en place une vision d'avenir multidimensionnelle, en harmonie avec son environnement géographique, laquelle s'appuie principalement sur des projets structurants et sur des programmes de partage d'expériences et de bonnes pratiques, dans divers domaines, avec les pays frères de l'Union africaine, a précisé le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies à New York, soulignant à cet effet les efforts déployés par le président de la République. Les initiatives de M. Abdelmadjid Tebboune, qui assure la haute responsabilité de coordination des efforts de l'Union africaine en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, ont abouti à l'adoption de son rapport, présenté à ses homologues, dirigeants africains, lors du Sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu à Malabo en mai dernier. Qu'a-t-il recommandé? Il a souligné l'urgence de passer, dans le cadre de la coopération avec les Nations unies, à un nouveau modèle de gestion et de conduite des opérations de paix conforme aux exigences de la lutte contre le terrorisme en Afrique, a rappelé Nadir Larbaoui. Quel est l'apport de l'Algérie en matière de sécurité et de paix? Dans le domaine de la paix et de la sécurité, l'Algérie veille au partage avec les pays de l'Union africaine de son expérience en matière de médiation, de réconciliation nationale et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en soulignant que l'Algérie contribue depuis des années à accompagner de nombreux pays de l'Union aAfricaine à travers l'organisation d'ateliers de formation dans ces domaines, a souligné l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'ONU. Il faut savoir que l'Algérie abrite, à cet égard, d'importantes institutions africaines dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé: le Centre Africain d'Etudes et de Recherches sur le Terrorisme, le Mécanisme Africain de Coopération Policière (Afripol), et l'Unité de Fusion et de Liaison, et veille à renforcer ses relations avec ces institutions, notamment dans le domaine du renforcement des capacités. Autant de «clés» pour la sécurité et la paix que l'Algérie met au service de l'Afrique...