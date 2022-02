Un enseignant d'histoire et géographie au collège de Tamaoust à Baraki a été victime d'une agression qui a changé sa vie à tout jamais. Après une journée de labeur, l'enseignant quitte tranquillement l'établissement scolaire sans se douter que le malheur l'attendait au seuil du portail. Une fois franchi, il reçoit un violent coup sur la tête avant de tomber dans les pommes. L'enseignant, attristé et traumatisé, raconte tant bien que mal son agression et un visage qu'il ne peut oublier, celui d'un ancien élève, une batte à la main. Cette agression lui a causé une fracture au niveau du nez, du front en plus d'avoir perdu la vue partiellement (son oeil droit). Son état, selon les médecins à l'hôpital Nefissa Hamoud (ex- Parnet), continue de se dégrader. Tout cela est couronné d'un traumatisme psychologique ancré en lui. Face à ces actes odieux et cette violence sans précédent, la sévérité des sanctions et des punitions appliquées sur les agresseurs quel que soit leur âge doit être revue. Désespéré et impuissant, l'enseignant violemment agressé a lancé un appel aux autorités, les incitant à oeuvrer sans relâche pour que justice soit faite.