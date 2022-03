Battue par le Cameroun, la belle génération du football algérien va rater le rendez-vous majeur du football mondial de 2022, malgré l'avantage de l'aller 1-0). Un revers qui commence à inquiéter tant il devient un peu trop répétitif. C'est le second Mondial de suite, auquel la Sélection nationale ne prendra pas part. La campagne ratée de qualification pour la Coupe du monde en Russie, -avec un point seulement glané en quatre matchs- était le dernier avatar survenu à une génération dite «dorée». Absents du Mondial russe, les Fennecs avaient, pourtant, à coeur d'effacer la désillusion de la coupe d'Afrique des nations, où les Champions 2019 n'avaient même pas passé les poules. Une désillusion-plus ou moins- dans l'air. Et vu la récente coupe d'Afrique, le public algérien était sans doute prédisposé à l'accepter. Promis à un beau parcours, les Fennecs viennent de perdre le match qu'il ne fallait pas. L'Algérie a été battue, hier, au stade Mustapha -Tchaker de Blida par le Cameroun (2-1) dans sa propre forteresse de Mustapha-Tchaker. Passant, ainsi, à côté du dernier billet qualificatif, encore, en jeu. Et d'un cinquième Mondial. Pourtant, l'entame du match était à l'avantage des Verts qui ont affiché une grande volonté à ouvrir la marque dès les premières minutes. La défense camerounaise est quelque peu hésitante et surtout manquant de sérénité devant les rushs de Attal et ses compatriotes. Mais, les Verts n'ont vraiment pas su bien exploiter ces points faibles. Ainsi, Slimani (3'), Mahrez (4' puis 12') et Belaïli, entre- temps (6') ont raté leurs occasions respectives en ce début de partie. Pendant ce temps, les Camerounais prennent confiance surtout après cette première occasion ratée par Éric Choupo-Moting. Juste après, Mbolhi effectue une sortie hasardeuse devant Mandi et la balle tombe dans le pied de Choupo-Moting. Et ce dernier ne se fait vraiment pas prier pour envoyer le cuir au fond des filets (25'). Le Cameroun mène au score et c'est donc le nul parfait en comptabilisant le score obtenu par les Verts au match aller à Douala

(0-1). Les Algériens dominent, mais n'arrivent, malheureusement, pas à inscrire ce but égalisateur faute de précipitation. Ainsi, les Camerounais terminent la première mi-temps avec le score à leur avantage (1-0). De retour des vestiaires, et sur une belle action collective des Verts, Slimani égalise, mais le but est refusé pour position d'hors-jeu (49'). Les Algériens portent carrément le danger dans le camp camerounais. En vain. Dès le début de la prolongation Benayada effectue une lumineuse passe vers Slimani qui de la tête voit sa balle passer très légèrement au-dessus de la transversale (92'). Belmadi décide alors de faire rentrer Touba à la place d'Attal. Dès sa rentrée et à la première action offensive Touba effectue un centre sur la tête d'un Slimani qui, comme à la parade, envoie la balle au fond des filets. Mais l'arbitre Gassama consulte la VAR et refuse ce but (101').

Les Verts effectuent une grande pression dans le camp camerounais. Un corner est botté par Ghazal et c'est Touba qui marque le but égalisateur (119'). Mais, les Camerounais réussissent à marquer le deuxième but par Toko-Ekambi qui trompe Mbolhi dans les dernières secondes. Au bout de la nuit, l'Algérie est éliminée.