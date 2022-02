Pas moins de 6000 foyers de la wilaya de Souk Ahras devraient être raccordés au réseau de gaz naturel «avant la fin du premier semestre 2022», indique le directeur local de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (Sadeg) de Souk Ahras. Le raccordement de ces foyers au réseau de gaz naturel s'inscrit dans le cadre d'un programme lancé, fin 2019, portant raccordement de 20000 foyers au réseau de gaz naturel pour un montant estimé à 6 milliards de DA, a précisé Oualid Gharboudj. Dans le cadre de ce programme, il a été procédé, jusque- là, au raccordement de 14000 foyers au réseau de gaz naturel, à travers plusieurs mechtas des 26 communes que compte cette wilaya frontalière, d'autres investissements publics devant être lancés courant 2022. Les 6000 foyers en question sont répartis sur 36 mechtas situées dans les communes de la wilaya. Avec l'achèvement de cette opération, le taux de raccordement à ce réseau sera porté à plus de 85%, alors qu'il ne dépassait, pas 70% en 2019. Les efforts de l'Etat, pour approvisionner la population de Souk Ahras en gaz, devraient se poursuivre afin de toucher les zones d'ombre et garantir une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens en matière de raccordement au réseau de gaz naturel.