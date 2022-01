Les projets de raccordement en gaz de ville des régions rurales se concrétisent chaque jour. La dernière mise en service du réseau de gaz naturel a eu lieu à Ouzellaguen, au profit de 303 foyers relevant des villages de montagne situés à l'est de la commune, en attendant l'achèvement des travaux de la deuxième partie de l'opération, qui concernera le côté ouest de la même municipalité. À ce rythme, la wilaya de Béjaïa est en train de résorber tout le retard accusé en la matière. Les projets de raccordement des régions rurales en gaz de ville a connu un rebond en 2014, à la faveur d'une pression populaire qui a contraint les pouvoirs publics à inscrire autant de projets que possible au profit des habitants des régions montagneuses. Si certains projets ont été réalisés en un temps record, ce n'est pas le cas de certains autres qui ont connu des oppositions des propriétaires terriens. En effet, le patrimoine foncier de la wilaya de Béjaïa est, en majorité privé, ce qui a nécessité des dépenses supplémentaires pour les pouvoirs publics, qui ont indemnisé les propriétaires des parcelles traversées par les conduites d'alimentation. C'est pourquoi la cadence de réalisation a varié d'une région à l'autre, de 16% à 60%. Le raccordement aurait pu être plus important, n'eut été ces sérieux obstacles. Ce taux représente 200 000 foyers raccordés, à travers des opérations qui ont englouti des fonds importants. Les projets de gazoducs de 16 pouces, à Fréha (Tizi Ouzou)-Tifra (Béjaïa) sur 51 kilomètres, de 8 pouces, qui passe à travers les communes d'El Flaye, Tibane, Akfadou, Tinebdar et Melbou, le programme de réhabilitation du gazoduc principal qui alimente la wilaya et la conduite vétuste de 20 pouces Béni Mansour-Béjaïa, sur 92 km, réalisée en 1978 et bloquée par une opposition, depuis 2005.