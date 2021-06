Bien que la canicule soit déjà là, l'été a officiellement pointé, hier, le bout de son nez. La fréquence des incendies avec l'arrivée de la saison estivale en Algérie, devenue une période d'alerte où le phénomène des feux de forêt refait surface, jouit d'une importance capitale au sein des départements qui entrent dans la lutte contre les incendies. La direction générale des forêts (DGF) est l'une de ces institutions qui tablent sur l'incontestable nécessité d'améliorer les moyens techniques afin de contribuer efficacement à combattre les incendies qui menacent le poumon vert de l'Algérie. Ses moyens matériels et humains ont été renforcés par l'acquisition de drones anti-incendie et d'hélicos bombardiers d'eau. C'est ce qu'a révélé hier, son DG, Ali Mahmoudi. Ce responsable intervenait dans l'émission «Daïf assabah» de la Chaîne 1 de la Radio nationale. Les drones anti-incendie et les hélicoptères bombardiers d'eau sont des outils qui s'imposent comme une possibilité d'intervention supplémentaire pour venir en aider et compléter les moyens humains de surveillance disponibles. Le drone anti-incendie en particulier est un moyen plus rapide et plus efficace de détection des départs de feu pour intervenir au bon endroit et éteindre la source de départs de feu afin d'éviter la catastrophe. Il est, en effet, utile pour surveiller les incendies dans les zones difficilement accessibles, voire inaccessibles pour l'homme. Il y a lieu de noter dans ce sens que la Protection civile, qui dispose de six hélicoptères bombardiers d'eau, compte également s'équiper de drones pour combattre les incendies. La DGF s'est dotée de 80 camions citernes légers, dédiés aux premières interventions. Les véhicules en question «sont produits par la Société algérienne d'industrie des véhicules de marque Mercedès Benz (SAFAV-MB) basée à Ain Bouchekif (Tiaret) et relevant du ministère de la Défense nationale (MDN)» a fait savoir l'interlocuteur. Pour la campagne de cette année, la DGF a également prévu d'accentuer les moyens de lutte par d'importants renforts en moyens humains, notamment les colonnes mobiles. Selon les précisions de son patron, le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt mis en place à travers les conservations des forêts est composé de 404 postes de vigie chargés de la surveillance et l'alerte avec un effectif à mobiliser de 940 éléments de 478 brigades mobiles avec un effectif de 2675 éléments chargés de la première intervention. Des initiatives à saluer, puisque le bilan de la DGF parle d'une grande partie de notre patrimoine forestier, qui a été dévorée lors des incendies de l'année précédente. Près de 44000 hectares ont été réduits en cendres. Ce lourd bilan a été révélé par le même responsable. Ali Mahmoudi a également fait savoir que «la superficie totale parcourue par le feu en 2020 est répartie sur plus de 16 hectares de forôts, 13,380 hectares de maquis et 13, 486 hectares de broussailles».