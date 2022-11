Les habitants de Bouira n’en reviennent pas et sont en colère face à la lenteur de la prise en charge de leur sécurité des risques permanents de la voix ferrée qui traverse la ville de bout en bout. Hier, peu après quinze heures, une jeune fille âgée de 17 ans succomba sur place suite à ses blessures, après avoir été heurtée par un train de voyageurs, le train assurant la desserte Alger-Constantine. Les agents de la Protection civile ont transporté le corps de la défunte vers la morgue de l’hôpital Med BOUDIAF de la même ville, et une enquête a été ouverte par les services de la sureté de wilaya pour connaître les circonstances exactes de ce terrible accident. Pour rappel, la ville de Bouira est traversée par le chemin de fer du nord au sud, un tronçon d’environs quatre kilomètres et ce n’est pas le premier drame à être enregistré sur ces rails. Les habitants de la ville, notamment ceux des citées traversées par les rails ne cessent de réclamer une protection contre les dangers liés aux chemins de fer. « Hélas, aucune suite n’a été donnée à nos cris et on continue de voir nos enfants se faire écraser devant nos yeux » laisse entendre un septuagénaire les larmes aux yeux. En effet, la voie ferrée à sa réalisation était située tout à fait aux extrémités est de la ville de Bouira, mais depuis l’extension de la ville vers l’ouest, la même voie se retrouve en plein centre de la ville. Il est donc impératif aux services concernés de réaliser des clôtures de part et d’autre des rails et créer des passerelles ou passages souterrains pour permettre le va-et-vient des citoyens de la rive gauche vers la rive droite. À vrai dire, le chemin de fer à la wilaya de Bouira a souvent causé des dégâts humains et matériels, en effet, il traverse la wilaya sur une distance d’environ 100 kilomètres. La wilaya de Bouira étant à vocation agricole, ces mêmes rails traversent parfois des fermes entières en plein milieu, et le manque de passages gardés sur la voix engendre le plus souvent des drames fatals.