Six personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans un accident de la route survenu, aujourd'hui, sur le chemin de wilaya CW171, au lieu- dit "Edhawawka" dans la commune de Bir Hadada au sud de Sétif, a-t-on appris des services de la protection civile. L’accident a eu lieu suite à une collision entre un camion-remorque et un véhicule utilitaire, a précisé le chargé de l’information et de la communication auprès de la direction de la protection civile de Sétif, le capitaine Ahmed Laâmamra, ajoutant que les éléments de la protection civile des communes d’Ain Azel et Ain Oulmène sont intervenus pour transporter les victimes et évacuer les blessés à l’aide d’un camion d’intervention et 3 ambulances.La même source a précisé que deux filles ont été transportées par des citoyens avant l’arrivée des éléments de la protection civile vers le centre de santé de Bir Hadada. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident, a-t-on fait savoir.