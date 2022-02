La route est tout aussi meurtrière que la Covid-19! Avec cette pandémie, on a tendance à oublier l'hécatombe de nos routes. Un drame est venu, nous le rappeler. Hier matin, cinq personnes sont décédées et 13 autres ont été blessées à la suite à un accident de la ciruclation survenu à Ouargla,, impliquant un bus de transport de voyageurs, assurant la liaison Oran-Hassi-Messaoud, un camion semi-remorque et un véhicule de tourisme survenu au niveau d'un tronçon de la Route nationale RN 49 (environ 50 km à l'ouest de Ouargla), apprend t-on auprès de la Protection civile. Cette tragédie vient endeuiller encore plus une semaine des plus meurtrières sur nos routes. «21 personnes sont décédées et 1100 autres ont été blessées dans des accidents de la route, survenus durant la période du 23 au 29 janvier au niveau national», a indiqué la direction générale de la Protection civile (Dgpc). Avant l'accident de Ouargla, le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bouira avec 3 personnes décédées sur les lieux d'accident et 41 autres blessées, note la Dgpc. La route continue donc de faucher des centaines de vies mensuellement. Cela alors que le mois de janvier a été marqué par des conditions climatiques clémentes. L'arrivée du mauvais temps risque de provoquer de nouveaux désastres. Comme à chaque fois qu'une goutte de pluie tombe, ou qu'un peu de vent souffle, nos routes deviennent des pistes de voitures tamponneuses. Leur mauvais état, conjugué à l'inconscience de certains conducteurs, fait que l'on compte nos morts et nos blessés, alors que ce tant attendu mauvais temps devrait être une bénédiction. La direction générale de la Protection civile a donc appelé les citoyens à respecter les consignes de prévention pour éviter les accidents et ce, suite à l'annonce de vents violents devant s'abattre sur plusieurs wilayas de l'est du pays. «Suite au bulletin météo spécial annonçant des vents violents qui s'abattront sur les régions côtières est du pays, avec des pics dépassant parfois 80 km/h et les régions intérieures Est avec des vitesses pouvant dépasser 90 km/h durant la validité, la Dgpc appelle les citoyens à respecter les consignes de prévention de base pour éviter les accidents liés aux conditions climatiques défavorables», souligne le communiqué. Il s'agit de «ranger et fixer les objets sensibles au vent ou susceptibles d'être endommagés, de prévoir des moyens d'éclairage de secours qui n'ont pas besoin d'électricité, à l'exemple des lampes, des torches et des piles de rechange, de protéger les éléments vitrés en fermant volets, persiennes, rideaux, remonter les stores et s'éloigner des fenêtres», précise la même source. Il s'agit également, selon la Dgpc, de «mettre les véhicules, les animaux et le matériel à l'abri, de ne pas s'approcher des bords de mer, de lacs ou de fleuves et se renseigner sur la météo et sur l'état du réseau routier, avant tout déplacement». La Protection civile recommande, entre autres, aux professionnels du bâtiment, de mettre les grues en girouettes, tout en avertissant les citoyens aussi de la nécessité d'éviter, en cas de déplacement, les secteurs boisés, de limiter la vitesse et de prévenir un proche du départ, de la destination et de l'arrivée. Le Centre national des prévisions météorologiques avait annoncé, lundi, à travers un bulletin météorologique spécial (BMS) que des vents forts pouvant atteindre ou dépasser les 90 km/h ont soufflé sur plusieurs wilayas de l'est du pays, hier. Sont également concernées par ce BMS les wilayas de Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, le même jour, de 3h00 à 23h00 où la direction et la force des vents seront de Nord à Nord-Ouest, avec une vitesse de 60 à 80 km/h, atteignant ou dépassant parfois 90 km/h, en rafales. La vigilance est donc de mise. Évitez les déplacements inutiles pour ne pas mettre vos vies et celles de vos proches en danger!