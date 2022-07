Sous la nouvelle pulsion qui résulte du forum d'affaires algéro-italien, les effets des réformes engagées par l'Algérie ont été largement salués par les partenaires italiens. Un fait avéré qui pèse de tout son poids sur le développement économique, et sur la réhabilitation de la crédibilité de la destination Algérie. Dans ce sens, le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, a estimé, lundi à Alger, que «les réformes engagées par l'Algérie encourageaient les opérateurs italiens à investir dans ce pays. Elles augmentent la confiance des investisseurs, tout en leur accordant une grande opportunité pour le développement de leurs activités dans ce pays». Des mesures et des décisions, qui ont relancé l'acte d'investir sur le sol algérien, après des décennies où les IDE sont restés à des niveaux faibles. Il faut dire que les nouvelles dispositions et facilités mises en place pour encourager les investisseurs, ont eu des effets d'accélérateurs sur plusieurs plans. Un déclic engendré tant par les réformes bancaires et fiscales, que par l'allégement des procédures administratives et juridiques. En clair, les nouveaux mécanismes ont le mérite d'avoir des impacts immédiats sur la relance économique. Ces derniers ont drainé un volume important de partenariat et d'échanges. Une nouvelle dynamique qui annonce un élan de développement conséquent. Cela étant, il est impératif de maintenir le rythme soutenu de ces réformes, dans l'optique de confirmer ces résultats. C'est dans cette finalité qu'émergeront des indicateurs positifs de croissance.

À ce titre, le président du Conseil des ministres italien a appelé à «l'impératif de travailler main dans la main dans tous les domaines. Les sociétés italiennes étaient présentes en Algérie dans plusieurs domaines, en tête desquels, l'énergie, les infrastructures, le transport et les industries agroalimentaires».Cette volonté de porter les échanges entre les deux pays à des niveaux supérieurs, reflète l'importance des potentialités algériennes à revenir au- devant de la scène. Dans cette optique, la tenue d'événements tels que le forum d'affaires algéro- italien, rejoint une vision globale qui vise à un déploiement dans tous les secteurs. C'est ce qu' a relevé Mario Draghi, expliquant que «ces partenariats sont appelés à s'élargir à d'autres secteurs, à l'instar des énergies renouvelables, de l'industrie pharmaceutique et des technologies modernes, et ce, grâce au forum d'affaires algéro-italien, dont nombre de nouvelles conventions devront en découler».

Une prévision qui confirme l'efficacité de la direction économique adoptée par l'Algérie. Un début d'accomplissement qui est en phase d'ouvrir de nouveaux horizons. Les répercussions de ces avances ne manqueront pas de booster le développement dans plusieurs secteurs stratégiques. C'est dans cette optique que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République d'Italie, Luigi Di Maio, est longuement revenu lors de son allocution à l'ouverture du forum d'affaires, sur les opportunités en or qui s'offrent au deux pays, précisant que «les entreprises italiennes se trouvent, aujourd'hui, face à plusieurs avantages concurrentiels et opportunités d'investissement exploitables en Algérie dans les secteurs de la transition énergétique, du développement de l'hydrogène vert, des nouvelles technologies, des microentreprises, de l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire et autres secteurs».