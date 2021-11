«DP World Djazair», dans le port d'Alger, a doublé sa capacité de manutention pour atteindre 755 600 équivalents vingt pieds (EVP) par an, suite à des investissements dans une série de mises à niveau des infrastructures du terminal de 30 hectares.

En effet, depuis le début de ses opérations en 2009, Doubai port «DP World Djazair» a investi plus de 114 millions de dollars US dans le port, notamment pour l'acquisition de nouveaux équipements et le développement des infrastructures, ainsi que pour la formation spécialisée du personnel. Cela a permis d'améliorer l'efficacité et la productivité, de fournir de meilleurs services à ses clients et de soutenir des initiatives et des projets s'inscrivant dans la responsabilité sociétale de DP World.

Actuellement, le terminal traite environ 24% du commerce extérieur en volume conteneurisé de l'Algérie et grâce au développement du terminal, sa capacité augmentera à hauteur de 45%.

Les améliorations comprennent des parcs d'entreposage nouvellement reconstruits avec des services intégrés et des zones utilitaires, des systèmes électriques, des réseaux d'eau et des systèmes de sécurité tout neufs, ainsi que des éclairages par projecteurs et d'autres installations techniques. Pour réduire les temps d'attente des navires entrant et sortant du port, la société a construit des stations de ravitaillement en carburant et des plate-formes frigorifiques dans le port. La mise en oeuvre de nouveaux systèmes numériques pour exploiter les fonctions du terminal, combinée à ces stations, a permis de réduire les temps d'attente de plus de 60% dans les attentes du terminal, et de 87% dans les attentes des navires.

Samir Boumati, directeur général de «DP World Djazaïr», a déclaré que «nos investissements, à ce jour, visent à garantir que DP World Djazair a la capacité et l'efficacité nécessaires afin de répondre à la demande croissante pour les exportations et les importations algériennes. En plus de ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous allons continuer à développer nos systèmes numériques et notre technologie, afin d'être en mesure de fournir les meilleures solutions logistiques possibles à ceux qui utilisent le terminal».

L'investissement le plus récent a consisté en l'acquisition de nouveaux moyens de manutention, dont cinq portiques de parc à pneus (RTG), six chariots élévateurs de conteneurs pleins, six chariots élévateurs de conteneurs vides, 30 tracteurs de transfert interne et deux grues portuaires mobiles.