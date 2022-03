Le programme présidentiel lié au raccordement des périmètres agricoles au réseau électrique, se concrétise à Béjaïa. La première opération du genre a eu lieu récemment. La Sonelgaz-distribution de Béjaïa a procédé au raccordement de 12 exploitations agricoles situées au niveau des communes d'Amizour et de Semaoun. Ces exploitations n'auront, désormais, plus besoin de recourir aux groupes électrogènes dans leur fonctionnement. Ce projet a nécessité l'implantation de trois postes transformateurs d'une puissance de 160 KVa chacun, indique un communique de la SDE Béjaïa qui précise, également que «ses services ont procédé à la réalisation d'un réseau moyenne et basse tension d'une longueur de 4 km».

Ce raccordement de douze exploitations agricoles a coûté à la Société une enveloppe de 16 millions de dinars. Pour ce faire, «la société a mobilisé tous les moyens humains et matériels afin d'accélérer la cadence des travaux relatifs au raccordement en énergie électriques des exploitations agricoles, en cours de réalisation», indique encore la cellule de communication de la SDE de Béjaia. Un projet réalisé en étroite collaboration avec la direction des services agricoles de la wilaya de Béjaïa. Cette dernière a procédé à l'opération de recensement de toutes les exploitations agricoles en activité en 2020 puis la validation de la base de données nationale, qui fait ressortir 768 exploitations agricoles pour la wilaya de Béjaïa et cela en 2021. À cet effet, la direction a déployé des efforts considérables pour l'achèvement des études de raccordement ainsi que l'établissement d'un total de 107 devis correspondant à 654 exploitations effectués.

Le reste des devis est en cours d'établissement, précise Mme Laïdi, chargée de communication à la SDE.

Sur les 768 exploitations, «nous avons 88 exploitations dont les travaux sont en cours de réalisation pour une consistance physique d'environ 16 km et un montant qui s'élève à 48 314 962.40 DA» ajoute-t-elle.

D'importants investissements nécessitant des fonds importants d'autant que la société trouve du mal à recouvrir les créances détenues aussi bien chez les particuliers que chez les institutions étatiques. Des créances s'élevant à 800 milliards de centimes pour l'année 2021.

Cette somme colossale représente le montant des factures impayées. Pourtant, ce ne sont pas les facilités qui manquent.

Avec 10 agences commerciales éparpillées sur le territoire de la wilaya, le paiement à travers les bureaux de poste, le paiement électronique qui permet à la fois de consulter, télécharger et régler les factures, via le site Internet: www.sadeg.dz, évitant ainsi tout déplacement et des frais supplémentaires, rien n'y fait, l'argent ne rentre toujours pas dans les caisses.