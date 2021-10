Un autre féminicide. Une professeure à la faculté de droit et des sciences politiques, Akli Mohand Oulhadj de Bouira, a été assassinée par son propre mari. Les faits, rapporte le site féminicide algérie sur sa page facebook, remontent au 14 du mois courant. La victime, Lynda Belharet, 43 ans, a été tuée dans sa voiture, en compagnie de son propre frère, 40 ans, mort également sur le coup. Son mari violent, qui l'a menacée à maintes reprises, a décidé, ce jour-là, de passer à l'action et mettre ses menaces à exécution. Alors qu'elle était dans sa voiture sur la RN 5, à El-Asnam, le mis en cause percute son véhicule avec le sien, ostensiblement, dans l'objectif d'engendrer la mort. Un acte odieux réussi. Pour rappel, deux autres personnes, un jeune homme de 29 ans et jeune fille de 24 ans, ont été blessés et évacués à l'hôpital, Mohamed Boudiaf de Bouira, pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par les services de la police pour élucider les circonstances de cet accident.