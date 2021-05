Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a estimé, dimanche à Mostaganem, que donner la parole au peuple, à travers les législatives du 12 juin prochain, sera une occasion pour affronter les véritables problèmes que connaît la société. Lors d'un meeting à la Maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki», dans le cadre du 11e jour de la campagne électorale pour les prochaines élections législatives, Touati a souligné l'importance de donner la parole au peuple, «capable d'affronter les véritables problèmes dans les différents domaines et la protection des franges fragiles». Après avoir défendu les choix politiques de son parti, Moussa Touati a affirmé que la participation aux élections législatives est issue de la «fierté nationale» qui pousse toujours le FNA à tester ses militants et sympathisants à chaque rendez-vous électoral et participer à la réflexion sérieuse sur la consécration des institutions de l'Etat. Et d'ajouter: «C'est la souveraineté du peuple qui garantit la stabilité, participe à renforcer la cohésion qui a été réalisée grâce à la glorieuse révolution du 1er Novembre et aide à consolider l'unité nationale». Moussa Touati a également mis l'accent sur le rôle du parlementaire comme défenseur des intérêts des citoyens, en considérant que «l'Etat algérien est un Etat social et le restera». Il a, par ailleurs, exhorté les futurs élus de l'APN à être des initiateurs, n'attendant pas seulement les projets du gouvernement et de revenir vers les électeurs pour les consulter, ce qui pourra réinstaller la confiance entre les citoyens et les responsables et mettre en place un climat propice et adéquat pour oeuvrer à l'amélioration de la qualité de vie des Algériens.