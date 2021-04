L'Algérie doit-t-elle s'inquiéter, encore une fois, pour sa sécurité après l'annonce de piratage de centaines de millions d'utilisateurs facebook dans le monde? Cela est d'autant plus inquiétant que, pas moins de 11 millions de comptes d'utilisateurs algériens, de ce gigantesque réseau social de près de 3 milliards d'utilisateurs, figurent parmi les personnes piratées.

Les données exposées comprennent les informations personnelles de plus de 533 millions d'utilisateurs facebook, répartis sur 106 pays. Ces données appartenant aux utilisateurs du réseau social en question, ont connu plus de 32 millions d'enregistrements aux États-Unis, 11 millions au Royaume-Uni et six millions en Inde.

Les données piratées par les hakers, non encore identifiés, comprennent les numéros de téléphone, les identifiants facebook, les noms complets, les lieux, les dates de naissance, les biographies et, dans certains cas, même les adresses e-mail.

Les vérifications d'usage effectuées sur des échantillons, par des spécialistes américains en cybercriminalité ont confirmé la correspondance des données avec des profils existants et répertoriés sur Facebook.

Les données qui avaient été, initialement, mises en vente dans des forums dédiés aux hakers en janvier dernier, ont finalement été basculées, gratuitement, par un pirate de bas niveau, note-t-on dans le rapport de ces spécialistes.

Les hakers qui avaient été pistés et appâtés par des spécialistes US ont, finalement, découvert l'arnaque et réussi à la contourner. D'où le basculement des données, gratuitement sur les réseaux- sociaux.

Pour l'agence anti-cybercriminalité Hudson Rock, «une base de données de cette taille contenant les informations privées, telles que les numéros de téléphone de nombreux utilisateurs de Facebook, conduirait certainement à des mauvais acteurs profitant des données pour effectuer des attaques d'ingénierie sociale [ou] des tentatives de piratage», notet-on encore.

Pour le réseau social mondial Facebook, «cette fuite remonte à 2019, où des données personnelles d'utilisateurs ont été mises en ligne sur un site de hackers».

Pour l'agence américaine Hudson Rock, «l'absolue négligence de Facebook» est on ne peut plus avérée. Pourtant, ces fuites, affirme Facebook, «ont été repérées et réparées en août 2019». Il y a lieu de signaler que, selon l'agence américaine sus-citée, «près de 20 millions de comptes français et 32 millions autres américains, entre autres, pourraient être affectés par ces attaques».

Des experts en cybercriminialité expliquent que ces données «vont certainement utiliser ces informations pour des arnaques, du piratage et du marketing», prévient-on encore. Cette nouvelle affaire de piratage, remet au goût du jour la fameuse affaire du scandale de Cambridge Analytica, «un cabinet britannique ayant détourné les données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook à des fins de propagande politique».

Un scandale qui a terni la réputation du réseau social, notamment pour ce qui est des questions de confidentialité des données.