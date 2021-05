Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a félicité, hier, les travailleurs et les travailleuses algériens, à l'occasion de la Journée mondiale du travail, célébrée le 1er Mai, saluant leur adhésion à la démarche de développement économique. «La Fête des travailleurs...est une halte de reconnaissance envers des hommes et des femmes qui veillent à préserver les capacités de production en dépit des conditions difficiles. Je saisis cette occasion pour vous adresser mes sincères félicitations fraternelles et saluer votre engagement national et adhésion à la démarche de développement économique», a écrit Abdelaziz Djerad dans un post sur sa page officielle facebook. «Notre objectif à tous est d'améliorer le niveau de vie et d'augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, en dépit des défis économiques auxquels nous faisons face», a ajouté le Premier ministre.