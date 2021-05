La moudjahida Djamila Bouhired a été hospitalisée, lundi dernier, au CHU Mustapha Pacha d'Alger, après avoir été testée positive au Covid-19. «La moudjahida Djamila Bouhired se porte très bien, elle supporte bien la maladie. Elle est hors de danger et en très bon état», a rassuré une source hospitalière affirmant que la moudjahida a été «bien prise en charge». Les ministres de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, du Travail, El Hachemi Djaâboub et le wali d'Alger se sont déplacés à l'hôpital pour s'enquérir de son état de santé.

Selon le directeur général de l'hôpital Mustapha Pacha, Abdeslam Benana, «c'est le professeur Bouali, chef du service interne de l'hôpital et son équipe qui s'occupent de la moudjahida». Benana a tenu à préciser que c'est lorsqu'une équipe médicale s'est déplacée chez la moudjahida «pour la faire vacciner chez elle, et sur place, qu'elle a découvert qu'elle était fébrile. Un test PCR a été fait ce qui a permis de découvrir qu'elle était infectée. Une décision a été prise de l'hospitaliser».

Démentant «catégoriquement», dans un communiqué, ce qui a été relayé vendredi «au sujet d'un détournement d'une dose de vaccin anti-Covid-19 qui était destinée à la moudjahida Djamila Bouhired», le ministère affirme que cette information «est sans aucun fondement».