Le général d'armée, Saïd Chanegriha a supervisé la cérémonie d'installation du général-major Djamel Kehal dans les fonctions de directeur général de la Sécurité intérieure en succession au général-major Abdelghani Rachedi.

La cérémonie s'est déroulée au siège de la direction générale de la Sécurité intérieure «Au nom de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 13 juillet 2022, j'installe officiellement le général-major Djamel Kehal dans les fonctions de directeur général de la Sécurité intérieure en succession au général-major Abdelghani Rachedi.

Le chef d'état- major a ordonné les éléments de l'ANP «d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur».

Cette cérémonie d'installation a été une occasion pour le général d'armée de se réunir avec les cadres de cette direction sensible Enfin, le général d'armée a signé le procès- verbal de la passation des pouvoirs. Ensuite et au siège de la direction générale de la Documentation et de la Sécurité extérieure, le général d'armée a présidé la cérémonie d'installation du général-major Abdelghani Rachedi dans les fonctions de directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure en succession au général-major Djamel Kehal.

Cette occasion était une opportunité pour le général d'armée de tenir une rencontre avec les cadres de la direction générale de la Documentation et de la Sécurité extérieure, où il a prononcé une allocution à travers laquelle il a donné des instructions et des orientations ayant trait, principalement, à l'impératif de faire preuve d'une extrême vigilance et de professionnalisme dans l'exercice des missions assignées, les exhortant à redoubler d'efforts loyaux et dévoués afin d'être en phase avec les mutations géopolitiques accélérées aux niveaux régional et international.

Enfin, le général d'armée a signé le procès-verbal de la passation des pouvoirs.