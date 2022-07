Immense foule hier au centre ville d’Oran où mondialement connu, DJ Snake, s’est offert un immense bain de foule sous les youyous et les slogans de « one two tree viva l’Algérie ! » des survoltés !

Lors du point de presse qu’il a animé hier matin, Derouaz l’a ailleurs présenté à la presse comme « un monument artistique qui partage la nationalité algérienne, venu honorer les jeux méditerranéens et poursuivre la continuité de leur réussite. » Pour sa part DJ Snake s’est félicité de vivre les jeux méditerranéens qui « sont clairement un succès » dira t-il