Longtemps à la traîne, le programme de réalisation des logements sous différentes formules au pôle urbain Ighzer Ouzarif, à Béjaïa, a connu, ces deniers mois, un saut qualitatif qui n'a pas manqué d'étonner plus d'un. Les milliers de foyers, jusque-là malmenés par une administration locale et sa bureaucratie, reprennent espoir. Il aura fallu un remaniement ministériel et une catastrophe naturelle pour voir la machine se dégripper et c'est de nouveau l'espoir, pas seulement pour les souscripteurs au programme Aadl 1 (2001-2002) de Béjaïa, qui attendent depuis 20 ans la livraison de leurs appartements, mais aussi pour les prébénéficiaires des logements sociaux, durement touchés par le dernier séisme.Il y a un peu plus de deux mois, arrivait, aux commandes de ce secteur, un ministre qui ne lui est pas étranger. Enfant de la boîte, comme on dit, Tarek Belaribi a pris ses fonctions à la tête du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Un département qu'il connait assez bien pour y avoir gravi tous les échelons passant de la gestion de l'Office de promotion et gestion immobilière (Opgi) à celui de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl). Belaribi hérite du portefeuille du logement, soit le plus délicat de tous, pour lui donner un second souffle et le propulser vers l'avant. Le choix opéré par le président de la République est loin d'être fortuit, lui qui a eu à gérer le même secteur, des années durant. Un choix qui s'avérera rapidement efficace et qui traduit véritablement la Nouvelle Algérie. C'est en tous les cas à Béjaïa. Ce ne sont pas les souscripteurs et les demandeurs de logements qui vont nous contredire. Miraculeusement, la bureaucratie, le laxisme et la mauvaise coordination entre les services, qui freinaient jusque- là la réalisation de cet important pôle urbain, se sont vite éclipsés pour laisser place à une relance des travaux, redonnant espoir aux souscripteurs, qui attendent pour certains, depuis 20 ans et d'autres depuis 8 ans. Autant d'années faites de mensonges et de fausses promesses deviennent autant d'espoir d'occuper enfin son appartement. Si l'état d'avancement des programmes de logements est appréciable, il reste que la réalisation des VRD secondaires, à savoir les amenées d'eau, d'électricité et de gaz aux logements suscitaient polémique. Les visites d'inspection au niveau du pôle urbain d'Ighzer Ouzarif se sont multipliées. Les autorités, à leur tête le wali Ahmed Maâbed, voulaient coûte que coûte livrer les logements. Comme lors de chaque inspection, les intervenants sont instruits de respecter les délais de livraison, mais aussi pour une meilleure coordination lors de l'installation des réseaux de gaz et d'électricité. Les travaux de viabilisation et réseaux divers (VRD), primaires et secondaires, avaient été lancés. Au niveau du nouveau pôle urbain d'Ighzer Ouzarif, dans la commune d'Oued Ghir. 80 entreprises avaient été engagées par les pouvoirs publics sur ce mégachantier pour une enveloppe financière de 500 milliards de centimes lors d'une opération qui touchera 6920 LPL,9100 logements Aadl et 80 LPP. L'alimentation en eau potable, l'assainissement, la fibre optique, l'électricité, le gaz, la voirie, l'aménagement des trottoirs et des espaces verts sont compris dans cette opération. Pendant ce temps, les souscripteurs à la formule Aadl, n'arrêtaient pas de manifester leur mécontentement, concernant le retard enregistré dans l'achèvement des travaux. Le futur pôle urbain d'Ighzer Ouzarif, à Oued Ghir, comprend pas moins de 16900 logements tous types confondus, qui seront attribués dès la fin des travaux des VRD, ce à quoi, s'attelle le nouveau ministre qui, à son installation, avait affirmé sa détermination à consentir davantage d'efforts pour être à la hauteur de la confiance placée en lui par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour répondre aux attentes des citoyens. À ce titre, une large campagne de distribution des logements est d'ores et déjà prévue dans de nombreuses wilayas du pays après le mois sacré du Ramadhan. La bénédiction de ce mois sacré qui s'achève avec de bonnes nouvelles pour les citoyens qui attendent des gestes concrets de la part du secteur de l'immobilier. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a levé le voile sur une grande distribution de logements, toutes formules confondues. Cette campagne d'attribution de logements touchera la capitale du pays, Alger en l'occurrence, les wilayas de Sétif, Béjaïa et quelques autres situées au sud de l'Algérie.