La direction générale de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl) a tenu une réunion de coordination pour apporter les dernières retouches aux préparatifs en prévision d'une opération d'envergure de distribution de logements location-vente prévue le 5 Juillet prochain à l'occasion du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Cette opération concernera Baba Hassen site 2 avec 3.000 logements, Douera «côté stade» 3.245 logements, El Rahmania (3.275 logements), la wilaya d'Oran (12.000 logements) et la wilaya de Sétif (5.000 logements). Ont pris part à cette réunion, le directeur général en charge de la gestion des services de l'Aadl, Fayçal Zitouni et les responsables de la direction de la souscription et de la commercialisation, de la direction des projets et de la direction de gestion immobilière, lit-on sur la page Facebook de l'Agence. Lors de cette réunion,. Zitouni a appelé les directions à «davantage de coordination entre elles en vue de mener à bien cette opération et faciliter les différentes procédures relatives au versement de la quatrième tranche ainsi que les procédures notariales». Il a également mis l'accent sur la nécessité de dresser des procès- verbaux de réception-livraison signés par les services de Gest-Immo, la direction des projets et les représentants des souscripteurs, confirmant la bonne qualité des logements et le parachèvement des travaux VRD (eau, électricité, gaz et assainissement) mais aussi le bon fonctionnement des ascenseurs et de l'éclairage public. Pour Zitouni, la réussite de cette opération «est importante et nécessaire pour relever le défi et faire aboutir la stratégie adoptée par le ministère de l'Habitat visant la livraison des logements dotés de toutes les commodités».