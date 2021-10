La wilaya d'Oran mise gros sur le logement. Le wali, Saïd Sayoud, a été explicite dans sa dernière sortie médiatique en faisant plusieurs déclarations, versant toutes dans le cadre de la prise en charge des familles en mal de logement et de leur relogement. Il s'agit particulièrement des familles occupant des habitations précaires, pour lesquelles le wali d'Oran a été rassurant en insistant sur «l'impératif de distribuer les logements prêts, notamment les logements sociaux afin d'éviter l'accumulation des dossiers de l'habitat précaire». Il a indiqué que «les logements prêts au niveau de la wilaya et dont les travaux sont achevés, notamment ceux liés à l'aménagement extérieur, doivent être immédiatement distribués après l'annonce des listes des bénéficiaires et l'étude des recours». Saïd Sayoud a fait ces déclarations en rendant visite au projet des 500 Logements publics locatifs de la commune d'El-Ançor, à l'ouest de la corniche d'Oran. Ces derniers, achevés depuis 10 mois, sont en phase d'aménagement extérieur. «Des instructions ont été données pour annoncer les listes des bénéficiaires de ces logements avant le 10 octobre en cours, afin de les reloger, définitivement, à la fin octobre courant», a-t-on indiqué, ajoutant que «la wilaya d'Oran a mis l'accent sur la nécessité de relancer le projet des 100 Logements au niveau de la même commune, avec un nouveau cahier des charges et dans des délais ne dépassant pas les 10 jours, pour permettre le lancement des travaux dans les plus brefs délais». En prenant en compte les chiffres officiels, le logement décent ne manquera pas. Pas moins de 23 000 logements publics locatifs sont réalisés un peu partout dans les différentes communes de la wilaya», a-t-on indiqué, soulignant que «le relogement se poursuivra». En effet, le projet colossal d'habitat de Oued Tlélat comprend pas moins de 8 700 habitations. Ce quota de logements sera distribué, selon un programme établi en deux étapes. «Ce programme de logements est destiné aux familles vivant dans des logements précaires et les bidonvilles», indique-t-on, ajoutant que «les commissions de daïras s'attellent à l'étude des dossiers et des enquêtes menées par les services concernés pour l'établissement des listes nominatives concernant ce quota de logements».