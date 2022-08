L'escale d'Oran est une tribune pour rendre «hommage à tous les Algériens», mais aussi à la diversité des histoires, des cultures et des religions», a indiqué le président français, Emmanuel Macron.

Lors de sa visite à la «mythique» maison d'édition Disco Maghreb, Emmanuel Macron a été affirmatif en précisant que «je tenais à venir à Oran et rendre hommage à toute l'Algérie, aux Algériennes et aux Algériens, à la diversité de l'histoire, des histoires, des cultures, des religions». Pour Emmanuel Macron, cette maison d'édition est «l'épicentre du raï, des cultures populaires, des créations de tout le Maghreb et de toute l'Algérie dans ses dimensions artistes». En compagnie de la ministre française de la Culture, du journaliste et écrivain algérien Kamel Daoud, du comédien Abdelkader Secteur, de la chanteuse Hadja Zahouania, de Yamina Benguigui et d'autres membres de la délégation, le chef d'État français n'a pas raté cette occasion pour accéder à l'intérieur de la maison d'édition où il a eu à constater de visu toute la chaîne de production de cassettes audio durant les années 1980 et 1990, en plus des explications lui ayant été fournies par le propriétaire des lieux, Boualem Benhoua.

Emmanuel Macron a également fait montre de son intéressement à ce chant, en évoquant la mémoire du Roi du chant sentimental, le défunt Hasni, et sa fin connue de tous, assassiné par les terroristes prés de son domicile dans l'avenue de Canastel à Gambetta, Es Seddikia actuellement. Pour Macron, chab Hasni a été l'un des artistes ayant marqué la génération Disco Maghreb. D'ailleurs, sa mémoire a été évoquée, selon ses propos, la veille lors de la discussion tenue avec Kamel Daoud. «Cela représente un dialogue important entre les générations, en mettant en avant aussi, que ce dialogue est en quelque sorte signé par Dj Snake», a fait savoir Emmanuel Macron. Pour immortaliser cette escale, Macron et ses accompagnateurs ont signé leur passage dans la ville des Lions en prenant des selfies devant la façade principale de Disco Maghreb.

Disco Maghreb est située en plein coeur de la ville d'Oran faisant face à la mouhafadha d'Oran, très précisément au milieu de l'angle séparant la rue commandant Daoudji (ex-rue Charlemagne) et la rue Senouci, menant, à partir du boulevard Emir Abdelkader, vers la place du 1er Novembre (ex- place d'Armes, en passant par le siège du journal régional arabophone El Djoumhouria et dont

les locaux servaient, durant la période coloniale, d'enceinte abritant le journal L'Echo d'Oran appartenant à l'armurier Laffont. Le président Macron a entamé son périple oranais par une visite au site religieux de Santa Cruz (Sainte Croix), situé sur les hauteurs du mont Murdjadjou, dominant le vieil Oran, Sidi El Houari.

Il a également marqué une petite halte au niveau de la grande bibliothèque d'Oran, avant de s'offrir un petit bain de foule, scandant l'éternel et célèbre tube: «1,2, 3, Viva l'Algerie». Au niveau du Palais des Sports, Hamou Boutlélis, de M'dina Jdida, Emmanuel Macron a honoré les athlètes algériens lauréats des différentes compétitions des Jeux méditerranéens tenus du 25 juin au 6 juillet derniers à Oran, notamment la Championne en boxe féminin Imen Khelif.