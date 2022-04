Le chef du département de l'urbanisme et de la construction de la daïra de Kaïs a été, dimanche matin, victime d'une tentative d'assassinant par balle, perpétrée par des inconnus, alors qu'il se trouvait dans sa voiture, non loin du siège de la direction, apprend-on de source sécuritaire. Fort heureusement, la victime n'a pas été blessée. Les balles ont atteint le châssis de sa voiture. La tentative d'assassinat a été exécutée, selon les propos de la victime aux services de sécurité, par des inconnus à bord d'une voiture touristique avec des vitres fumées. Ce qui n'a pas permis à la victime d'apercevoir ses assaillants. Ces derniers ont, après l'échec de leur tentative, pris la fuite, vers une destination inconnue. Les services sécuritaires de Kaïs ont ouvert une enquête sur les circonstances de l'incident, considéré comme le deuxième du genre après celui perpétré le 22 mars dernier, dans des circonstances mystérieuses, sur le chef de département dans le même secteur. Ce dernier a été victime d'une tentative d'assassinant similaire à l'entrée du siège de la direction. Atteinte plus ou moins grièvement à la jambe droite par une balle, la victime a été évacuée aux urgences médicales de l'hôpital Ahmed-Ben Bella où, elle a été prise en charge. Selon les premiers éléments de l'enquête, les investigations se dirigent, sous toutes réserves, sur la piste de représailles en rapport avec le secteur, nous dit-on. A priori, il s'agit de la même personne qui est à l'origine des deux attentats contre les deux cadres responsables de la direction de la construction et de l'urbanisme.