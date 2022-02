Il faut dire que l'initiative était déjà attendue durant l'été. Les victimes des incendies du mois de juillet avaient perdu la totalité de leurs oliveraies ravagées par les feux de forêt qui auront duré plus de deux semaines d'affilée. Hier, nous avons donc pris attache avec l'initiateur de l'opération de collecte d'huile d'olive au bénéfice des familles victimes de ces sinistres. L'initiative émane de la commune d'lloula Oumalou et vise à concrétiser cette solidarité au profit des victimes des incendies. En effet, il s'agit là d'une campagne de solidarité et de collecte de l'huile d'olive au profit des victimes des incendies du mois d'août 2021 qui est initiée par deux villages, en l'occurrence le village Aït Aziz, dans la commune d'Illoula Oumalou et le village Ath Hyani dans la commune de Ichelladhen.

Selon l'initiateur, Aziz Alimarina, que nous avons joint au téléphone, cette opération a débuté, hier, et les citoyens des villages Aït Aziz et Ath Hyani qui ont été les premiers à répondre à l'appel.

Selon notre interlocuteur, qui nous a expliqué la méthode qui sera suivie pour l'opération de collecte et de remise aux victimes, d'autres communes et d'autres villages doivent suivre pour toucher toutes les familles victimes, à présent que la saison de récolte des olives est terminée et que les familles ont toutes récupéré leur huile, des huileries. «Notre souhait est que d'autres villages fassent de même pour que l'initiative se généralise et touche toutes les familles victimes dont les oliveraies, ont été complètement ravagées par la catastrophe.

En fait, Aziz Alimarina explique le procédé avec méthde. Les citoyens qui désirent offrir une quantité de leur huile récoltée doivent s'adresser à leurs comités de villages respectifs. Ces comités, une fois les quantités réunies, s'adresseront aux services de l'agriculture locaux. Ce sont ces services qui possèdent la liste exacte des victimes. Par la suite, avec ces derniers et les comités de villages, l'huile sera acheminée vers les chefs-lieux des communes, avant d'aller droit vers les familles des victimes», dit-il, tout en profitant de la tribune pour réitérer son appel aux autres villages afin d'intégrer l'initiative.

Enfin, il est à rappeler que dans de nombreuses communes de la wilaya de Tizi Ouzou, l'oliveraie a été complètement décimée par les incendies qui se sont déclarés durant les mois de juillet et août de l'année 2021. Beaucoup de familles ont donc totalement perdu leur unique source de revenus, qui est l'huile d'olive, se retrouvant sans aucun litre, du moins pour la consommation familiale. Aujourd'hui donc, cette initiative louable vise à partager l'huile récoltée dans les communes qui n'ont pas été touchées, avec les familles habitant les communes durement impactées par le sinistre. Une action qui rappelle les traditions ancestrales, bâties justement sur le partage et la solidarité.