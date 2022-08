Les services de la sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la brigade mobile de la police judiciaire (Bmpj) de Bab Ezzouar (sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beïda), ont démantelé un groupe criminel organisé, et saisi 746 comprimés psychotropes, des armes blanches et une somme d'argent, a indiqué, hier, un communiqué du corps constitué. Les services de la sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la Bmpj de Bab Ezzouar (sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beïda), ont traité une affaire de possession, transport, stockage et trafic de substances psychotropes, dans le cadre d'une bande criminelle organisée, a précisé la même source, relevant que l'affaire en question s'était soldée par l'arrestation de deux individus et la saisie de 746 comprimés psychotropes. L'affaire fait suite à des informations faisant état d'une personne suspectée d'être versée dans le trafic de comprimés psychotropes. Un plan a été mis sur pied en coordination avec le parquet territorialement compétent, lequel a permis l'arrestation du suspect en possession d'un sac plastique contenant 150 comprimés psychotropes. La perquisition du domicile, sur mandat du parquet, a permis la saisie de 596 comprimés psychotropes, deux armes blanches prohibées, un sac à main en cuir et un montant de 390000 DA, et l'arrestation du fournisseur. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les deux mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes.