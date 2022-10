La 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau a fini par enterrer un passé chaotique où les relations entre les deux pays évoluaient en dents de scie. Le symbole de cette entente nouvelle est certainement à chercher dans la restitution de pièces de monnaie datant de l'antiquité. On retiendra d'abord la procédure qui a voulu que cet acte soit dûment consigné par un écrit commun aux deux gouvernements paraphés par deux ministres. Le Premier ministre algérien a reçu des mains de son homologue française de lot de pièces frappées à l'effigie de la nation numide. Il y a dans ce geste une forte symbolique. On y voit, en effet, une reconnaissance de la République française de la profondeur de la nation algérienne qui tire ses racines dans le temps sur plusieurs millénaires. À travers la restitution de ces pièces appartenant à la nation algérienne et volés par le colonialisme, la France d'aujourd'hui assume en quelque sorte son passé et reconnaît dans le même temps, le caractère crapuleux, voire inhumain d'un système qui a réduit tout un peuple à une situation d'infra humain et failli en effacer la personnalité, n'était-ce l'esprit de résistance d'une société qui a fini par s'affirmer et arracher son indépendance.

La symbolique des pièces de monnaie aura été d'autant plus opportune en ces instants de rapprochement entre les deux pays, que d'un côté, comme de l'autre, on y a vu un très sérieux motif d'ouvrir une nouvelle page d'Histoire qu'écriront ensemble les deux peuples, sans a priori ni arrière- pensée. La forte délégation française, les accords et lettres d'intentions signés par les ministres algériens et français, ainsi que l'accueil officiel réservé à Elisabeth Borne au palais d'El Mouradia, sont autant de signes qui ne trompent pas sur l'intention de briser toutes les entraves qui se mettraient sur la voie du rapprochement.

Il est, à ce propos, clair que le formidable travail accompli par les présidents Tebboune et Macron a permis de forcer un obstacle qu'on pensait, il y a quelques mois encore, infranchissable. Il n'est pas dit, cependant que tout ira très bien entre Alger et Paris, mais tout le spectre politique, en Algérie et en France, est forcé de constater qu'un événement majeur, voire historique est en train de se dérouler sous les yeux des deux sociétés. L'on ne verra peut-être pas le tandem Algérie-France agir sur la vie des citoyens des deux pays dans les semaines et mois à venir, mais tout observateur averti remarquera que l'on ne se donne aucune limite dans le partenariat renouvelé. La roue de l'économie que le Cihn a mis en place fera en sorte de transformer les deux sociétés qui se regarderont autrement parce qu'ils auront à construire un avenir commun qui sera radieux. À terme, l'on verra disparaître les visas et les frontières. Ce serait une première entre les deux rives de la Méditerranée. L'on ne voit pas encore les prémices de ce futur qui fait rêver deux Présidents aux ambitions hors normes, mais la machine de l'Histoire peut réserver les plus belles conquêtes. Celle de la paix et de la prospérité compte parmi ces conquêtes.