Deux personnes sont décédées et 10 autres ont été blessées, samedi, lors d’une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs, survenue entre les communes d’Ain larbi et Guelma, a appris auprès de la direction de la Protection civile. L’accident s’est produit vers 9h15 à la mechta Remal relevant de la commune de Belkheir sur le chemin de wilaya (CW) 123 reliant les communes de Guelma et d’Ain Laârbi, a précisé le lieutenant Mourad Yahyaoui, chargé de la permanence au sein de cette direction. L’accident, a fait savoir le même officier, a causé le décès sur le coup de deux personnes (un homme et une femme) dont les dépouilles ont été acheminées vers la morgue de l’établissement hospitalier El Hakim Okbi sis au chef- lieu de wilaya. La même collision a provoqué également, des blessures de divers degrés à 10 autres personnes dont des enfants qui étaient à bord du bus de transport de voyageurs, assurant la liaison entre les communes de Guelma et d’Ain Larbi, a ajouté la même source. Le lieutenant Yahyaoui a encore indiqué que les blessées qui ont été secourues sur les lieux par d es médecins pompiers, se trouvent sous surveillance médicale au sein du même établissement de santé. L’unité principale de ce corps constitué qui a intervenu, pour cet incident, a mobilisé 4 ambulances et 23 éléments dont 3 officiers. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents dans le but d’élucider les circonstances exactes de ce drame.